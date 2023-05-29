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Пыльные бури принесли в Даурию бургомистра

Пыльные бури принесли в Даурию бургомистра
Общество,  Фото:pixabay.com
Список птиц российско-монгольского участка всемирного природного наследия пополнился двумя видами чаек

В период с 19 до 21 мая в приграничных с Россией районах северо-восточной Монголии была проведена очередная совместная экспедиция по изучению и мониторингу птиц трёхстороннего международного заповедника «Даурия» и российско-монгольского участка всемирного природного наследия ЮНЕСКО «Ландшафты Даурии». В работах участвовали коллективы забайкальского заповедника «Даурский» и монгольского заповедника «Монгол-Дагуур».

Экспедиция оказалась очень плодотворной в отношении ценных и необычных для науки находок. Было отмечено два новых для этой территории вида чаек: бургомистр (Larus hyperboreus) (одна птица) и тихоокеанская чайка (Larus schistisagus) (две птицы). Оба вида чаек обитают далеко от Даурии, поэтому их появление здесь очень необычно. Бургомистр гнездится на побережье Северного Ледовитого океана, а тихоокеанская чайка, соответственно, на побережье Тихого океана. В Даурии были отмечены молодые, ещё не принимающие участия в размножении птицы. В настоящее время они совершают миграцию с мест зимовки на север. Экспедиция совпала с экстремальными погодными условиями: 19 мая была пыльная буря и очень сильный ветер около 15 метров в секунду южного и восточного направления. Вероятно, именно он и принёс в Даурию этих путешественников.

- Бургомистр – одна из самых крупных чаек мира, эти птицы размером с гуся. Рядом с бургомистром наша обычная озёрная чайка казалась карликом. Даурию бургомистры ранее никогда не посещали, но на территории Забайкальского края и Монголии их залёты известны. Тихоокеанская чайка – птица средних размеров, но для учёных находка её в Даурии особенно интересна. Дело в том, что этот вид впервые отмечен также и в Монголии. Кстати, на расположенной по соседству территории Забайкальского края он также ранее не регистрировался, - сообщает сотрудник Даурского заповедника, орнитолог Олег Горошко.

Монголия Даурия Забайкальский край заповедник птицы

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