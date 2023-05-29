В Усть-Ордынском округе реставрируют шаманский барисан

Он располагается в Эхирит-Булагатском районе
В Усть-Ордынском Бурятском округе идут работы по реставрации культового объекта шаманистов «Харгын Хоёр Yбгэдэй бариса» Команда проекта «Харгын Хоёр Yбгэдэй бариса — храм под открытым небом» начала демонтаж декоративных элементов культового объекта с целью последующей реставрации. В 2022 году проект стал победителем конкурса социально значимых проектов по сохранению национальной самобытности и получил грант в размере 240 тысяч рублей. Культовый объект посвящён двум великим шаманам — покровителям путников.
Одним из важных этапов является косметическое обновление, которое придаст свежесть и яркость этому символическому центру шаманской веры. Подготовительные работы уже завершены, и скоро художники приступят к воплощению своих идей.
- Перед началом работ шаман провёл специальный обряд, чтобы команда проекта получила благословение от духов, хозяев этого удивительного места, — поделился Александр Амагзаев, руководитель проекта, председатель Совета шаманских общин Иркутской области.
Помимо этого, планируется возведение забора из штакетника, который будет не только служить мерой безопасности, но и создаст особую атмосферу вокруг этого священного места.
Следующим шагом будет создание санитарной зоны, чтобы обеспечить комфорт и безопасность посетителей. Сохранение и поддержание чистоты окружающей среды является важной составляющей проекта, поскольку это поможет подчеркнуть его священный и сакральный характер.
По информации пресс-службы центра культуры коренных народов Прибайкалья, особое внимание уделят реставрации деревянного монумента в виде двух сэргэ — коновязей, которые имеют особую религиозную и эстетическую ценность для шаманского сообщества. Профессионалы сосредоточены на сохранении подлинности и качества этой конструкции, чтобы передать её ценность будущим поколениям.
- Это самый большой барисан в нашем районе. Его место указал ясновидец, который много лет назад проезжал по нашим землям, — рассказал шаман Батанов Леонид Алексеевич.
В Усть-Ордынском округе реставрируют шаманский барисан
Общество, Фото:
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