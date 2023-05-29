29 мая

28 мая

Популярное

В Усть-Ордынском округе реставрируют шаманский барисан

В Усть-Ордынском округе реставрируют шаманский барисан
Общество,  Фото:совет шаманских общин Иркутской области
Он располагается в Эхирит-Булагатском районе

В Усть-Ордынском Бурятском округе идут работы по реставрации культового объекта шаманистов «Харгын Хоёр Yбгэдэй бариса» Команда проекта «Харгын Хоёр Yбгэдэй бариса — храм под открытым небом» начала демонтаж декоративных элементов культового объекта с целью последующей реставрации. В 2022 году проект стал победителем конкурса социально значимых проектов по сохранению национальной самобытности и получил грант в размере 240 тысяч рублей. Культовый объект посвящён двум великим шаманам — покровителям путников.

Одним из важных этапов является косметическое обновление, которое придаст свежесть и яркость этому символическому центру шаманской веры. Подготовительные работы уже завершены, и скоро художники приступят к воплощению своих идей.

- Перед началом работ шаман провёл специальный обряд, чтобы команда проекта получила благословение от духов, хозяев этого удивительного места, — поделился Александр Амагзаев, руководитель проекта, председатель Совета шаманских общин Иркутской области.

Помимо этого, планируется возведение забора из штакетника, который будет не только служить мерой безопасности, но и создаст особую атмосферу вокруг этого священного места.

Следующим шагом будет создание санитарной зоны, чтобы обеспечить комфорт и безопасность посетителей. Сохранение и поддержание чистоты окружающей среды является важной составляющей проекта, поскольку это поможет подчеркнуть его священный и сакральный характер.

По информации пресс-службы центра культуры коренных народов Прибайкалья, особое внимание уделят реставрации деревянного монумента в виде двух сэргэ — коновязей, которые имеют особую религиозную и эстетическую ценность для шаманского сообщества. Профессионалы сосредоточены на сохранении подлинности и качества этой конструкции, чтобы передать её ценность будущим поколениям.

- Это самый большой барисан в нашем районе. Его место указал ясновидец, который много лет назад проезжал по нашим землям, — рассказал шаман Батанов Леонид Алексеевич.
Усть-Ордынский Бурятский округ шаманизм

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Нацпарк Бурятии присоединится к «Ночи географии»
Нацпарк Бурятии присоединится к «Ночи географии»
Общество, 29.05.2023
В рамках акции состоятся велопрогулка, экоигры и кино под куполом
В Бурятии завершилось первенство по футболу
В Бурятии завершилось первенство по футболу
Общество, 29.05.2023
Победителями стали студенты ВСГУТУ
В Усть-Ордынском округе реставрируют шаманский барисан
В Усть-Ордынском округе реставрируют шаманский барисан
Общество, 29.05.2023
Он располагается в Эхирит-Булагатском районе
В Бурятии провели первенство республики по баскетболу
В Бурятии провели первенство республики по баскетболу
Общество, 29.05.2023
Турнир состоялся на выходных в столице региона
В Туве соберутся исполнители горлового пения
В Туве соберутся исполнители горлового пения
Общество, 29.05.2023
Республика примет международный этномузыкологический симпозиум
Жители Усть-Ордынского округа смогут узнать об истории своей семьи
Жители Усть-Ордынского округа смогут узнать об истории своей семьи
Общество, 29.05.2023
Станут доступны электронные копии метрических книг за 1875-1918 годы
В музей Бурятии передали макет трактора ДТ-54
В музей Бурятии передали макет трактора ДТ-54
Общество, 29.05.2023
В канун юбилея республики фонды музея пополнились необычным экспонатом
Пыльные бури принесли в Даурию бургомистра
Пыльные бури принесли в Даурию бургомистра
Общество, 29.05.2023
Список птиц российско-монгольского участка всемирного природного наследия пополнился двумя видами чаек
В Иркутске установили памятник охотоведам
В Иркутске установили памятник охотоведам
Общество, 29.05.2023
Церемония открытия состоялась в канун профессионального праздника
В Бурятии подвели итоги «Поэтическое Многоборье»
В Бурятии подвели итоги «Поэтическое Многоборье»
Общество, 29.05.2023
Победителями стали два молодых поэта
В столице Бурятии открыли досуговый центр для подростков
В столице Бурятии открыли досуговый центр для подростков
Общество, 29.05.2023
Новое творческое пространство появилось в рамках всероссийского проекта
В Бурятии завершились «Президентские спортивные игры»
В Бурятии завершились «Президентские спортивные игры»
Общество, 29.05.2023
Победителями стали школьники из Улан-Удэ

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^