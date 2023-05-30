В Забайкалье состоится первенство России по спортивному ориентированию

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

Соревнования проведут во второй половине июля



Первенство России, всероссийские и региональные соревнования по спортивному ориентированию «Зелёный лес» пройдут с 20 по 24 июля в Чите.



- Первый крупный старт мы принимали в 2019 году – это был чемпионат России. Состязания прошли на высоком организационном уровне. В этот раз мы должны постараться и провести первенство России ничуть не хуже, - поделился председатель региональной федерации по спортивному ориентированию Максим Кочменев.



Регистрация открыта и продлится до 10 июля. К участию в соревнованиях допускаются учащиеся школ, спортивных клубов, физкультурно-спортивных организаций, учреждений дополнительного образования, а также лица, выполнившие условия заявки. Спортсменам предстоит пройти несколько дисциплин: «Кросс – выбор», «Кросс – спринт», «Кросс – лонг – общий старт». Об этом сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Забайкалья.



Возрастное ограничение: 0+.

