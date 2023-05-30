Тува примет всероссийский фестиваль шаманизма

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

Также здесь будет проведён съезд шаманов



II всероссийский фестиваль шаманизма «Дунгур» имени М.Б. Кенин-Лопсана состоится с 18 по 20 августа в Туве. Он пройдёт на территории юрточного комплекса «Бий-Хем». 19 августа в рамках фестиваля будет проведён всероссийский съезд шаманов.



- Гости фестиваля увидят работу истинных практикующих шаманов из разных уголков нашей необъятной Родины. Посетить их мастер классы, воспользоваться возможностью заглянуть в тайны мироздания. Увидеть собственными глазами объединённые обряды сильнейших шаманов, - сообщили организаторы.



Также объявлено о начале регистрации участников фестиваля «Дунгур». Регистрация продлится до 20 июня.



Возрастное ограничение: 18+.

