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Тува примет всероссийский фестиваль шаманизма

Тува примет всероссийский фестиваль шаманизма
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
Также здесь будет проведён съезд шаманов

II всероссийский фестиваль шаманизма «Дунгур» имени М.Б. Кенин-Лопсана состоится с 18 по 20 августа в Туве. Он пройдёт на территории юрточного комплекса «Бий-Хем». 19 августа в рамках фестиваля будет проведён всероссийский съезд шаманов.

- Гости фестиваля увидят работу истинных практикующих шаманов из разных уголков нашей необъятной Родины. Посетить их мастер классы, воспользоваться возможностью заглянуть в тайны мироздания. Увидеть собственными глазами объединённые обряды сильнейших шаманов, - сообщили организаторы.

Также объявлено о начале регистрации участников фестиваля «Дунгур». Регистрация продлится до 20 июня.

Возрастное ограничение: 18+.
Тува фестиваль шаманизм шаманы съезд

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