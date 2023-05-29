В Иркутске установили памятник охотоведам

Общество, Фото: личная страница Марины Дамдиновой

Церемония открытия состоялась в канун профессионального праздника



В Иркутске в канун Дня охотоведа был открыт памятник «Охотоведам – защитникам природы». Один из первых подобных памятников в России появился в сквере Иркутского государственного аграрного университета. Открытие было приурочено к 55-летию охотоведческого факультета ИрГАУ.



- Вместе с коллегами: руководителями госохотнадзора из Иркутской области Бороденко В.П., из Свердловской области Кузнецовым А.К. побывала на торжественном мероприятии, - сообщила руководитель Бурприроднадзора Марина Дамдинова.



Памятник изображает охотоведа, держащего в руках детёныша косули, и собаку.

