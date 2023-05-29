Нацпарк Бурятии присоединится к «Ночи географии»

В рамках акции состоятся велопрогулка, экоигры и кино под куполом



В Забайкальском национальном парке Бурятии поддержат международную акцию «Ночь географии». В этом году было принято решение продолжить традицию велопрогулок до Бормашёвого озера, а также добавлены новые активности



Участники велопрогулки стартует вечером от контрольно-пропускного пункта национального парка. Ими могут стать все желающие старше 14 лет при наличии собственного велосипеда. Во время экскурсии участники узнают о Бормашёвом озере и природе вокруг него.



В геокуполе у визит-центра «Парк дикой природы» откроется площадка экологических игр. Принять участие в ней могут все желающие, вне зависимости от возраста.



Также состоится просмотр кино о дикой природе Забайкальского национального парка. Будет показан авторский фильм Ивана и Светланы Усановых. Об этом сообщает ФГБУ «Заповедное Подлеморье».



Возрастное ограничение: 12+.

