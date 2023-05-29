В рамках акции состоятся велопрогулка, экоигры и кино под куполом
В Забайкальском национальном парке Бурятии поддержат международную акцию «Ночь географии». В этом году было принято решение продолжить традицию велопрогулок до Бормашёвого озера, а также добавлены новые активности
Участники велопрогулки стартует вечером от контрольно-пропускного пункта национального парка. Ими могут стать все желающие старше 14 лет при наличии собственного велосипеда. Во время экскурсии участники узнают о Бормашёвом озере и природе вокруг него.
В геокуполе у визит-центра «Парк дикой природы» откроется площадка экологических игр. Принять участие в ней могут все желающие, вне зависимости от возраста.
Также состоится просмотр кино о дикой природе Забайкальского национального парка. Будет показан авторский фильм Ивана и Светланы Усановых. Об этом сообщает ФГБУ «Заповедное Подлеморье».
Возрастное ограничение: 12+.
Нацпарк Бурятии присоединится к «Ночи географии»
Общество, Фото:
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