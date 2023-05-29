В столице Бурятии за неделю произошло 44 засора

Специалистам пришлось промыть более 600 метров канализации



В МУП «Водоканал» опубликовали еженедельную сводку об авариях на сетях в столице Бурятии – с 22 по 28 мая включительно. За эти семь дней сотрудники предприятия устранили 7 повреждений и ликвидировали 44 канализационных засора. Неделей ранее их было больше – 50.



В Улан-Удэ также промыли 15 участков канализации протяжённостью 629 метров и обследовали ещё 1423 пожарных гидранта – 87% от их общего числа, сообщили в «Водоканале».