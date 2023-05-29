Специалистам пришлось промыть более 600 метров канализации
В МУП «Водоканал» опубликовали еженедельную сводку об авариях на сетях в столице Бурятии – с 22 по 28 мая включительно. За эти семь дней сотрудники предприятия устранили 7 повреждений и ликвидировали 44 канализационных засора. Неделей ранее их было больше – 50.
В Улан-Удэ также промыли 15 участков канализации протяжённостью 629 метров и обследовали ещё 1423 пожарных гидранта – 87% от их общего числа, сообщили в «Водоканале».
В столице Бурятии за неделю произошло 44 засора
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Продолжается дорожный ремонт на Левом берегу
Люди заявили, что они «ломятся» под кусты возле домов
В республике предпринимают меры для защиты птицефабрики
На пьедестал взошли бойцы регионального спецназа управления наркоконтроля регионального МВД
Народная артистка России рассказала «Байкал-Daily» об участии в XVII конкурсе имени Чайковского
Она ожидается в четырёх районах республики
Первой из музыкантов Сибири и Дальнего Востока
Они разделили с горожанами свой профессиональный праздник
Там будут весь день уничтожать клещей
По республике переменная облачность
В ходе акции участники отдельно собрали пластиковые бутылки для сдачи в пункт приёма в селе Кырен
Преступления он совершил в конце 2022 года
В Сети опубликовали клип, в котором представители всех районов спели гимн Бурятии. Видео
Всероссийский спортивный марафон «Сила России» будет проходить с 1 июня по 12 августа (возрастное ограничение 0+). Организатором мероприятия выступит «Единая Россия». Бесплатные тренировки, мастер-классы и массовые зарядки будут проводить профессиональные спортсмены.
«В мае, как обычно, на улицах города многолюдно. На площади зацвели яблони, появился квас», - отмечает фотограф Сергей Тарасенко