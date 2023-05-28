При поддержке ЕР 1 июня стартует марафон «Сила России»



Участником спортмарафона может стать каждый желающий. Занятия с профессиональными спортсменами будут транслироваться через интернет-каналы.



С 1 июня организаторы запустят интерактивную карту, с помощью которой пользователи смогут выбрать понравившуюся им площадку и ознакомиться с возможностью её посещения с детьми. Также на карте будет представлена информация о площадках, оборудованных для инклюзивного спорта, сообщает сайт партии ER.RU.



Заместитель министра спорта Андрей Фёдоров сообщил, что министерство стремится оказывать всяческую поддержку марафону и может внести это спортивное событие в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных спортивных мероприятий.



По словам Фёдорова, марафон обладает особой значимостью, так как ориентирован в том числе на молодое поколение и семьи мобилизованных и военнослужащих, которые сейчас находятся в зоне спецоперации. Заботу о них представитель Минспорта назвал важнейшей задачей, которая сейчас стоит перед всеми структурами власти и общественными организациями.



- С 1 июня по инициативе сторонников партии «Единая Россия» в Бурятии стартует Всероссийский спортивный марафон «Сила России». В нём примут участие несколько тысяч спортсменов и физкультурников. Акция проводится в целях популяризации здорового образа жизни и физической активности граждан. Также в рамках данного проекта планируется открыть более 15 площадок по всей республике, где пространство должно стать не просто набором дворовых спортивных площадок, а работать как бесплатный спортивный комплекс для всех жителей Бурятии и наших гостей.



Помимо этого, планируются показательные выступления именитых спортсменов, которые покажут небольшие мастер-классы, проведут массовые утренние зарядки, на которые может прийти любой желающий. Спорт – это, в первую очередь, здоровье наших граждан, поэтому он должен быть доступен каждому! А завершится марафон в День физкультурника, 12 августа 2023 года, - рассказал председатель Бурятского регионального Совета сторонников «Единой России» Баир Цыренов.





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Участником марафона может стать любой россиянин. Итоги соревнований станут известны в сентябре, пишет rostovgazeta.ru.Для пожилых граждан штабы общественной поддержки «Единой России» предусмотрели специальные площадки. Занятия с пенсионерами будут проводить опытные тренеры. Принять участие в спортмарафоне могут и россияне с ограниченными возможностями здоровья.Как сообщила в ходе первого заседания оргкомитета спортивного марафона председатель совета сторонников «Единой России» Ольга Занко, более 1000 некоммерческих организаций поддерживают его проведение.Летом страна отмечает много праздников, поэтому мероприятия будут носить тематический характер. Так, в День защиты детей, 1 июня, организаторы будут проводить соревнования для детей. На 12 июня запланированы мастер-классы по неолимпийским и национальным видам спорта на площадках проекта ЕР «Zа самбо».В День молодёжи, 24 июня, организаторы сфокусируют внимание на сдаче норм ГТО. Программа на 8 июля посвящена семейному спорту. Также в этот день будут проводиться мероприятия, ориентированные на население военных городков и семьи участников спецоперации. В Международный день шахмат, который отмечают 20 июля, пройдут шахматные турниры, а неделя с 24 по 31 июля будет посвящена инклюзивным тренировкам. Крупным спортивным мероприятием завершится марафон в День физкультурника – 12 августа.