В Бурятии оперативно потушили лесной пожар

На утро 28 мая новых возгораний в лесах не зарегистрировано



За прошедшие сутки из-за неосторожного обращения с огнём возник лесной пожар в Кабанском районе.



На тушении работали 8 человек из числа лесной охраны, было задействовано 2 единицы лесопожарной техники.



Возгорание на площади 1 га оперативно потушили.



На утро 28 мая новых возгораний в лесах республики не зарегистрировано.



- В республике введён особый противопожарный режим. Разведение костров, сжигание сухой травянистой растительности, порубочных остатков запрещено. Запрещено бросать горящие спички, окурки, золу, употреблять пыжи из горючих или тлеющих материалов, курить и пользоваться открытым огнём, - напомнили в республиканском агентстве лесного хозяйства.



Доступ в лес ограничен. Соблюдайте правила пожарной безопасности. Нарушение правил пожарной безопасности в период действия особого противопожарного режима влечёт наложение административного штрафа от 40 тысяч рублей.



Обо всех возгораниях в лесу сообщайте на горячую линию лесной охраны 8 (3012) 20-44-44.





