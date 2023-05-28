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В Бурятии оперативно потушили лесной пожар

В Бурятии оперативно потушили лесной пожар
Общество,  Фото:РАЛХ
На утро 28 мая новых возгораний в лесах не зарегистрировано

За прошедшие сутки из-за неосторожного обращения с огнём возник лесной пожар в Кабанском районе.

На тушении работали 8 человек из числа лесной охраны, было задействовано 2 единицы лесопожарной техники.

Возгорание на площади 1 га оперативно потушили.

На утро 28 мая новых возгораний в лесах республики не зарегистрировано.

- В республике введён особый противопожарный режим. Разведение костров, сжигание сухой травянистой растительности, порубочных остатков запрещено. Запрещено бросать горящие спички, окурки, золу, употреблять пыжи из горючих или тлеющих материалов, курить и пользоваться открытым огнём, - напомнили в республиканском агентстве лесного хозяйства.

Доступ в лес ограничен. Соблюдайте правила пожарной безопасности. Нарушение правил пожарной безопасности в период действия особого противопожарного режима влечёт наложение административного штрафа от 40 тысяч рублей.

Обо всех возгораниях в лесу сообщайте на горячую линию лесной охраны 8 (3012) 20-44-44.


лесные пожары

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