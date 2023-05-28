В Бурятии утилизировали заражённый бруцеллёзом скот

Животные, представляющие опасность для здорового поголовья, были умерщвлены бескровным методом и утилизированы.
- Возможной причиной возникновения и распространения бруцеллёза мог послужить выпас скота на неблагополучных территориях, смешивание поголовья при пастьбе и водопое, а также несанкционированный ввоз в хозяйства заражённых животных, контакт с дикими больными животными, - сообщили в управлении ветеринарии Бурятии.
Важно помнить, что в ответственности самого владельца - недопущение возникновения болезни. «Так, для недопущения контактов с заражённым поголовьем необходимо организовывать выпас скота и не допускать перепасов. Ввоз и вывоз животных всегда необходимо производить с участием ветеринарных специалистов», - продолжили в управлении.
Хозяйство будет считаться оздоровленным при получении подряд двух отрицательных результатов серологических исследований и отсутствии клинических признаков у животных в течении 180 дней.
Ранее в Джидинском районе Бурятии выявили вспышку бруцеллёза. В одном из хозяйств заболела 21 корова. Сообщалось, что их отправят на убой, а туши потом утилизируют.
В районе тут же собрали противоэпизоотическую комиссию и определили дальнейшие действия, чтобы не допустить распространения бруцеллёза.
Позже отмечалось, что ведутся работы по локализации очага. Там запланировали трёхкратную дезинфекцию. Весь здоровый скот, содержащийся в пострадавшем хозяйстве, изолировали.