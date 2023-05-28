Сотрудники полиции во время проверки обнаружили нарушения
В Иркутске возбуждено уголовное дело в отношении 27-летнего мужчины, подозреваемого в даче взятки должностному лицу.
По версии следствия, сотрудники полиции проводили проверку магазина одежды и обуви. Выяснилось, что отсутствуют товарно-транспортные накладные, а также сертификаты соответствия с правообладателем товарных знаков.
В момент оформления процессуальных документов представитель собственника магазина стал склонять сотрудников полиции к прекращению проверки, после чего находясь в служебном автомобиле, передал оперуполномоченному 15 000 рублей.
«Свой преступный умысел мужчина довести не смог ввиду отказа от взятки сотрудника полиции. В дальнейшем взяткодателя доставили в следственный отдел», - сообщили в СУ СК РФ по Иркутской области.
Иркутянин пытался дать взятку полицейским за прекращение проверки магазина
Общество, Фото:
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