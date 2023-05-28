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Иркутянин пытался дать взятку полицейским за прекращение проверки магазина

Иркутянин пытался дать взятку полицейским за прекращение проверки магазина
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Сотрудники полиции во время проверки обнаружили нарушения

В Иркутске возбуждено уголовное дело в отношении 27-летнего мужчины, подозреваемого в даче взятки должностному лицу.

По версии следствия, сотрудники полиции проводили проверку магазина одежды и обуви. Выяснилось, что отсутствуют товарно-транспортные накладные, а также сертификаты соответствия с правообладателем товарных знаков.

В момент оформления процессуальных документов представитель собственника магазина стал склонять сотрудников полиции к прекращению проверки, после чего находясь в служебном автомобиле, передал оперуполномоченному 15 000 рублей.

«Свой преступный умысел мужчина довести не смог ввиду отказа от взятки сотрудника полиции. В дальнейшем взяткодателя доставили в следственный отдел», - сообщили в СУ СК РФ по Иркутской области.

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