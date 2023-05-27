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В Улан-Удэ состоялся торжественный митинг в честь Дня пограничника

Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Погранслужбе России исполняется 105 лет. «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж с мероприятия

В ближайшее воскресенье все, кто охраняет рубежи нашей страны, отметят свой профессиональный праздник. В честь этого события 27 мая в Улан-Удэ состоялся митинг, посвящённый 105-ой годовщине образования погранслужбы России.

Ровно 105 лет назад, 28 мая 1918 года, Совнарком выпустил  декрет об учреждении пограничной охраны. Первые так называемые «сторожевые отряды» появились ещё в XIV веке. Сейчас пограничная служба находится в ведении ФСБ РФ. А знаменательный день для бойцов этого подразделения учредили в 1994 году «в целях возрождения исторических традиций России и её пограничных войск». 

Мероприятие прошло в сквере Пограничников у памятника Николаю Петрову, погибшему в 1969 году во время трагических событий на острове Даманский. На нём присутствовали сотрудники погрануправления ФСБ России по Бурятии, глава республики Алексей Цыденов, мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков, общественники, ветераны службы и просто улан-удэнцы, которые просто решили поучаствовать в митинге – прийти туда могли все желающие. 

К подножию мемориала возложили цветы в память о защитниках рубежей отечества, ушедших в «вечный дозор». Более 61 тысячи из них отдали свою жизнь за родину в годы Великой Отечественной войны и сотни остались без вести пропавшими.

Сегодня под охраной пограничников в Бурятии находится более полутора тысяч километров государственной границы – она проходит в горной местности, в непроходимой тайге и по рекам.
 
- Во все времена пограничники первыми встречали врага: так было всегда, так есть и сейчас. И сегодня в Белгородской, Курской областях они стоят непосредственно на линии соприкосновения. Мы знаем, какие провокации организуются сейчас и как наши пограничники дают отпор. Здесь, в Бурятии, мы чувствуем себя спокойно, потому что на нашей границе стоят  люди, которым мы верим, доверяем и которыми гордимся. С праздником вас! – отметил Алексей Цыденов.

Помимо основных задач, служба проводит комплекс профилактических мероприятий, направленных на соблюдение правовых норм пограничного режима.

- Зачастую, стоя на охране государственной границы, вы не щадили своей жизни, своего здоровья. Желаю в столь нелёгкое для нашей страны время крепости духа, неиссякаемой энергии и чтобы в ваших семьях, у близких всё было хорошо, –  обратился к сослуживцам начальник управления федеральной службы безопасности России по Бурятии, генерал-майор Максим Тюрин.

Как сообщал «Байкал-Daily», 28 мая в парке «Юбилейный» в честь праздника состоится выставка технических средств охраны границы, а также образцов стрелкового оружия и предметов экипировки времён Великой Отечественной войны. А ещё улан-удэнцев бесплатно накормят солдатской кашей – полевую кухню в зоне отдыха развернут с 14:00. В 17:00 начнется концерт с литературно-музыкальной композицией «Хранить державу – долг и честь!».

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