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В пригородном районе Бурятии нашли объяснение отключениям света

В пригородном районе Бурятии нашли объяснение отключениям света
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Перебои с электроснабжением свалили на «умные» счётчики

Жители пригородного села Иволгинск пожаловались, что в последнее время у них в домах часто, хоть и ненадолго, пропадает электричество. И поинтересовались в районной группе «Иволга-инфо.24/7», в чём может быть причина таких отключений.
 
Представители Иволгинского РЭС пояснили: он бывают как плановые, так и аварийные.

- При плановых проводится ремонт и мы сообщаем о них. Отключения могут быть связаны с потреблением мощности. К примеру, у кого-то есть «умные» счётчики и потребитель заявил о 10 кВт, а потом включил электрокотёл. Счётчики автоматически отключаются и не пропускают мощность выше. Соответственно, света не будет, пока не отключат электроприбор, – пояснили энергетики.
 
В РЭС добавили: чтобы понять, почему в доме периодически выключается свет, нужно обратиться к специалистам. 
электроснабжение отключение света

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