В пригородном районе Бурятии нашли объяснение отключениям света

Перебои с электроснабжением свалили на «умные» счётчики







Представители Иволгинского РЭС пояснили: он бывают как плановые, так и аварийные.



- При плановых проводится ремонт и мы сообщаем о них. Отключения могут быть связаны с потреблением мощности. К примеру, у кого-то есть «умные» счётчики и потребитель заявил о 10 кВт, а потом включил электрокотёл. Счётчики автоматически отключаются и не пропускают мощность выше. Соответственно, света не будет, пока не отключат электроприбор, – пояснили энергетики.



В РЭС добавили: чтобы понять, почему в доме периодически выключается свет, нужно обратиться к специалистам.



Жители пригородного села Иволгинск пожаловались, что в последнее время у них в домах часто, хоть и ненадолго, пропадает электричество. И поинтересовались в районной группе «Иволга-инфо.24/7», в чём может быть причина таких отключений.