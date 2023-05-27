В пригородном районе Бурятии нашли объяснение отключениям света

Перебои с электроснабжением свалили на «умные» счётчики
Жители пригородного села Иволгинск пожаловались, что в последнее время у них в домах часто, хоть и ненадолго, пропадает электричество. И поинтересовались в районной группе «Иволга-инфо.24/7», в чём может быть причина таких отключений.
Представители Иволгинского РЭС пояснили: он бывают как плановые, так и аварийные.
- При плановых проводится ремонт и мы сообщаем о них. Отключения могут быть связаны с потреблением мощности. К примеру, у кого-то есть «умные» счётчики и потребитель заявил о 10 кВт, а потом включил электрокотёл. Счётчики автоматически отключаются и не пропускают мощность выше. Соответственно, света не будет, пока не отключат электроприбор, – пояснили энергетики.
В РЭС добавили: чтобы понять, почему в доме периодически выключается свет, нужно обратиться к специалистам.
Он не будет работать почти месяц
За сутки его выявили у 18 жителей республики
А ещё у него изъяли бензопилу и арестовали автомобиль
Появились данные за первый квартал 2023 года
Её дизайн выбрали народным голосованием
Их призвали беречь новые ограждения
Мужчина вызвал ей скорую и потом довёз до дома
В республике нет ни одного огненного очага
В республике скоро потеплеет до +27 градусов
Съёмки «Коралловых бус» начнутся уже через несколько дней
Её пообещали отремонтировать до конца недели
В ситуацию пришлось вмешаться омбудсмену
Он дважды получал ранения на спецоперации
Алкоголь в городе не будут продавать в первый день лета
Кяхтинцы утверждают, что её размер определяют на глазок