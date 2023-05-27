Коронавирус в Бурятии снова немного оживился

За сутки его выявили у 18 жителей республики



Суточная заболеваемость коронавирусом в Бурятии немного подросла. По последним данным регионального управления Роспотребнадзора, COVID-19 обнаружили у 18 человек. Днём ранее был 21.



С начала пандемии ковид выявили у 157 732 жителей республики. Победили вирус 154 282 инфицированных. Всего специалисты провели 2 878 133 лабораторных исследования.



Чтобы избежать заражения, в Роспотребнадзоре советуют соблюдать правила личной гигиены, а при ухудшении самочувствия – оставаться дома и обратиться за медицинской помощью.