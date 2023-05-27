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В аэропорту Улан-Удэ отмечается стабильный рост пассажиропотока

В аэропорту Улан-Удэ отмечается стабильный рост пассажиропотока
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru

Появились данные за первый квартал 2023 года

Международный аэропорт «Байкал» 26 мая отчитался о текущей работе на заседании совета по развитию туризма при главе Бурятии.

- В первом квартале 2023 года пассажиропоток вырос на 22%, – сообщил уже в соцсетях гендиректор воздушной гавани Дмитрий Гармаев.

Он отметил, что произошло это «в том числе благодаря туристам». В январе-марте 2023-го аэропорт Улан-Удэ обслужил 137 374 пассажира. За тот же период в 2022-ом  – 112 846.

Годом ранее рост пассажиропотока составил 11% по отношению к первому кварталу 2021 года.

По данным «Байкал-Daily», за три первых месяца 2023 года выросло число пассажиров на основных направлениях – это Москва (+11,9%), Новосибирск (+30,8%) и Хабаровск (+46%).

- Объём провозных ёмкостей увеличился даже по сравнению с рекордным 2022 годом. В апреле и мае рост продолжается, – подчеркнул Гармаев.

«Байкал-Daily» сообщал, что в 2022 году аэропорт Улан-Удэ обслужил 629 004 пассажира. Аэропорт уже несколько лет стабильно увеличивает пассажиропоток примерно на 70-100 тысяч в год. В 2019 году было 478 тысяч человек, в 2021-ом – 540 тысяч.

Сейчас аэропорту «Байкал» ведётся строительство нового аэровокзала для внутренних авиалиний. Его должны открыть в сентябре 2024-го.

Аэропорт "Байкал" авиация

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