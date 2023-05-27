Сельским пенсионерам в Бурятии запретили лезть через забор, чтобы попасть в магазин



Недавно в районной группе «Кяхта-инфо.24/7» Недавно в районной группе «Кяхта-инфо.24/7» пожаловались , что жители посёлка Хоронхой не могут подобраться к магазинам. В населённом пункте сделали благоустройство и установили ограждения, а вот проход к магазинам не оставили. Теперь солидным людям в возрасте приходится лезть через забор.







В сельской администрации ранее пояснили: проект благоустройства предусматривает проход к торговым точкам – правда, с выходом на проезжую часть.



- Но в нескольких метрах есть пешеходный переход. В дальнейшем планируется облагораживание территории – то есть озеленение газона, – заявили власти.



Позже в том же чате вновь подняли эту тему. «Неужели нельзя сделать один проход к двум магазинам на благо хоронхойцам?», – поинтересовались сельчане.



В ответ на это в администрации СП людей вновь призвали пересекать дорогу только по «зебре». Проход, который ведёт на неё, решили закрыть «в целях соблюдения дорожной безопасности». А ещё пенсионеров попросили не лезть через забор – всё-таки новый.



- Просим сохранять общественное имущество и соблюдать культуру проходов по общественным местам, тем самым показывая правильный пример младшему поколению, – подчеркнули в администрации Хоронхойского поселения.

