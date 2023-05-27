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Сельским пенсионерам в Бурятии запретили лезть через забор, чтобы попасть в магазин

Сельским пенсионерам в Бурятии запретили лезть через забор, чтобы попасть в магазин
Общество,  Фото:«Кяхта-инфо.24/7»
Их призвали беречь новые ограждения

Недавно в районной группе «Кяхта-инфо.24/7» пожаловались, что жители посёлка Хоронхой не могут подобраться к магазинам. В населённом пункте сделали благоустройство и установили ограждения, а вот проход к магазинам не оставили. Теперь солидным людям в возрасте приходится лезть через забор.


В сельской администрации ранее пояснили: проект благоустройства предусматривает проход к торговым точкам – правда, с выходом на проезжую часть.

- Но в нескольких метрах есть пешеходный переход. В дальнейшем планируется облагораживание территории – то есть озеленение газона, – заявили власти.

Позже в том же чате вновь подняли эту тему. «Неужели нельзя сделать один проход к двум магазинам на благо хоронхойцам?», – поинтересовались сельчане.
 
В ответ на это в администрации СП людей вновь призвали пересекать дорогу только по «зебре». Проход, который ведёт на неё, решили закрыть «в целях соблюдения дорожной безопасности». А ещё пенсионеров попросили не лезть через забор – всё-таки новый.
 
- Просим сохранять общественное имущество и соблюдать культуру проходов по общественным местам, тем самым показывая правильный пример младшему поколению, – подчеркнули в администрации Хоронхойского поселения.
пенсионеры магазин жалобы

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