

По данным на 27 апреля, в Бурятии потухли все лесные пожары. Накануне в регионе не зафиксировали ни одного возгорания. Об этом сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.



Там напомнили: сейчас везде действует особый противопожарный режим, потому доступ в леса ограничен. Жителей Бурятии призывают соблюдать правила безопасности – не сжигать сухую траву, не бросать на землю стекло (стеклянные бутылки, банки), горящие спички, окурки и горячую золу из курительных трубок, не использовать при охоте пыжи из горючих или тлеющих материалов, а ещё – не оставлять промасленные или пропитанные бензином, керосином и другими горючими веществами материалы (бумагу, ткань, паклю, вату и др.) в непредусмотренных для этого местах.



Кроме того, нельзя заправлять горючим топливные баки двигателей внутреннего сгорания при работе двигателя и проводить работы с открытым огнём на торфяниках. Это чревато немалыми штрафами. Список мест, где можно отдыхать и собирать валежник, есть на официальном сайте агентства лесного хозяйства.