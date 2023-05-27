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Актёры, которые сыграют в бурятском фильме-сказке, обучились стрельбе из лука и верховой езде

Актёры, которые сыграют в бурятском фильме-сказке, обучились стрельбе из лука и верховой езде
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Съёмки «Коралловых бус» начнутся уже через несколько дней

На днях создатели игрового фильма «Коралловые бусы» (возрастное ограничение – 0+) по мотивам народных бурятских сказок и легенд рассказали о работе над картиной. До первого съёмочного дня – 1 июня – остались считанные дни.

- Это значит, что сейчас вовсю идут репетиции с актёрами. Они нужны для понимания видения режиссёра, развития истории (включая стиль, темпы и ритм), фиксации проблемных сцен и корректировки сценария и отдельных реплик, – говорится на официальной странице проекта во «ВКонтакте».

Актёры уже освоили навыки стрельбы из лука и обучились верховой езде. А ещё они занимались с собаками, которые тоже станут героями будущей ленты.

Уникальный проект выиграл грант Минкульта РФ на 70 миллионов рублей. В первый день съёмок разобьют символическую кинотарелку. Это главная традиция всех «киношников» перед самым первым кадром. На специально купленной белой однотонной посуде маркерами пишут название фильма и имена работающих над ним людей, а осколки раздают всем присутствующим (возрастное ограничение – 0+).

Режиссёр картины – Татьяна Мирошник – впервые побывала в Бурятии в 2020 году, когда снимала здесь документалку «Дети Бурятии» (0+). Тогда она пообещала вернуться в «таёжную озёрную» с более масштабным проектом и своё слово сдержала. В конце ноября 2022-го Мирошник прилетела в республику со своей командой для выбора локаций, кастинга и поиска партнёров.

Оператор-постановщик ленты – Иван Зимин. По словам режиссёра, он «классный и креативный». А его жена – линейный продюсер проекта. Ещё в большой и дружной команде есть художники Юрий Устинов и Ирина Акимова и креативный продюсер Людмила Доржиева. Музыку для «Коралловых бус» напишет молодой композитор из Бурятии, студент академии Гнесиных Лудуб Очиров.

Из знаменитостей в этом проекте примут участие артисты государственного цирка РБ, известная певица, гвардии младший сержант, солистка военного оркестра 11-ой отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады воздушно-десантных войск Вооружённых Сил РФ Дарима Цырендондопова, журналист, владелец видеостудии и автор многих нашумевших телепроектов Владимир Ширапов, заслуженная и народная артистка республики Бадма-Ханда Аюшеева и заслуженная артистка РБ, выпускница Санкт-Петербургской государственной академии театрального искусства Людмила Тугутова.

- «Коралловые бусы» – колоритная и увлекательная история по мотивам народных бурятских сказок и легенд. Она о том, как появились самое глубокое озеро Байкал и самое глубокое чувство в мире – любовь, – отмечают создатели фильма. 
кино фильм

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