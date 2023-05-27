В Улан-Удэ приведут в порядок дорогу, которую залило водой

Её пообещали отремонтировать до конца недели
Ещё две недели назад, 11 мая, в районе остановки «ТСК» в столице Бурятии прорвало трубу
. Очевидцы поделились видео в паблике «Весь Улан-Удэ». Они запечатлели на камеру, как поток воды размыл грунт и на этом месте образовалась огромная яма.
По словам свидетелей, пешеходы даже не могли перейти дорогу. Произошло всё, как выяснилось, после гидравлических испытаний, когда сети тепломагистрали №5 в Октябрьском районе проверяли на плотность и прочность.
Теплоэнергетики в тот же день приступили к ремонтно-восстановительным работам. А накануне в официальном паблике мэрии города во «ВКонтакте» улан-удэнцы поинтересовались, когда размытый водой участок приведут в порядок. В администрации на это заявили, что ТГК-14 сделает там ремонт до конца текущей недели.
Её пообещали отремонтировать до конца недели
В ситуацию пришлось вмешаться омбудсмену
Он дважды получал ранения на спецоперации
Алкоголь в городе не будут продавать в первый день лета
Кяхтинцы утверждают, что её размер определяют на глазок
Мария Львова-Белова посетила наркодиспансер и другие социальные объекты
Мужчина отделался двумя годами «условки»
Перед опасными переходами в городе нанесли предупреждающие надписи
В краже заподозрили местную детвору
В рамках визита пройдут встречи, презентация и семинар
К высокой награде его представили посмертно
В парке «Кристальный» пройдут «Игры лета»
По просроченным зарплатам республика оказалась пятой на Дальнем Востоке
После 1 июня цены на ЖКУ в Улан-Удэ останутся прежними
В республике местами дожди