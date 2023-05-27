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В Улан-Удэ приведут в порядок дорогу, которую залило водой

В Улан-Удэ приведут в порядок дорогу, которую залило водой
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Её пообещали отремонтировать до конца недели

Ещё две недели назад, 11 мая, в районе остановки «ТСК» в столице Бурятии прорвало трубу. Очевидцы поделились видео в паблике «Весь Улан-Удэ». Они запечатлели на камеру, как поток воды размыл грунт и на этом месте образовалась огромная яма.

По словам свидетелей, пешеходы даже не могли перейти дорогу. Произошло всё, как выяснилось, после гидравлических испытаний, когда сети тепломагистрали №5 в Октябрьском районе проверяли на плотность и прочность.
 
Теплоэнергетики в тот же день приступили к ремонтно-восстановительным работам. А накануне в официальном паблике мэрии города во «ВКонтакте» улан-удэнцы поинтересовались, когда размытый водой участок приведут в порядок. В администрации на это заявили, что ТГК-14 сделает там ремонт до конца текущей недели.
коммунальная авария дороги ТГК-14

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