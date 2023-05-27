Жители Улан-Удэ высадили саженцы в честь столетия Бурятии

Депутат горсовета вместе с горожанами облагородил 142 микрорайон



В субботу, 27 мая, в Улан-Удэ прошла акция по озеленению территории 142 микрорайона, посвящённая 100-летию Республики Бурятия. В мероприятии приняли участие местные жители, представители управляющих компаний и депутат Улан-Удэнского горсовета Саян Холхоев.



В рамках акции участники высадили саженцы – 150 яблонь и 25 акаций. Посадочные материалы были закуплены из личных средств депутата горсовета.



- Мы посадили саженцы возле каждого дома в 142 микрорайоне, чтобы всем хватило. Благодаря жителям мы высадили деревья и у них будет свой яблоневый сад. Управляющие компании – «Доверие» и «Уют» – помогли нам. Изначально хотели 30 штук посадить, но потом решили, что лучше возле всех домов. Это хорошее дело, – рассказал «Байкал-Daily» депутат округа №28 Саян Холхоев.



Также депутат поделился дальнейшими планами. Активные жители 142 микрорайона готовят праздничные программы к мероприятиям в июне.

