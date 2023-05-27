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В Бурятии простятся с погибшим на СВО 38-летним мобилизованным

В Бурятии простятся с погибшим на СВО 38-летним мобилизованным
Общество,  Фото:«Бичура-инфо.24/7»
Он дважды получал ранения на спецоперации

В ближайший понедельник, 29 мая, в Бичурском районе проводят в последний путь 38-летнего Жаргала Шоймполова. Он погиб во время проходящей на Украине специальной военной операции, получив несовместимые с жизнью ранения, сообщается в вайбер-группе «Бичура-инфо.24/7».

Прощальный митинг состоится в улусе Шанага возле памятника участникам Великой Отечественной войны. Он начнётся в 09:40 утра.
 
Жаргал Батоевич родился 19 июня 1984 года. Учился в Потанинской СОШ, после окончания которой ушёл в армию. Он служил в погранвойсках.

После демобилизации вернулся в Шанагу и создал семью. В сентябре 2022-го отправился на СВО в рамках объявленной в стране частичной мобилизации. Наш земляк дважды получал ранения во время боевых действий. Он прошёл лечение и в марте вернулся на передовую к своим боевым товарищам.
 
Жаргал Шоймполов был отзывчивым и добросовестным человеком, всегда помогал родным, близким и своим землякам и активно участвовал во всех мероприятиях, которые проходили в его родном селе. У него остались родители, супруга, сестра и братья, отмечает «Бичура-инфо.24/7».
смерть

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