Детский омбудсмен при президенте России открыла в Бурятии центр «Туяа»

посетила наркодиспансер и другие социальные объекты

Неожиданный визит уполномоченного при президенте РФ по правам ребёнка Марии Львовой-Беловой в Бурятию прошёл 26 мая. Его подробности рассказала в соцсетях местная защитница прав детей Наталья Ганькина.

- Вместе с Марией Алексеевной посетили специализированный психоневрологический дом ребенка «Аистёнок», республиканский клинический противотуберкулёзный диспансер имени Дугаровой, республиканский наркологический диспансер, дом-интернат для детей с серьёзными нарушениями в интеллектуальном развитии «Журавушка» и подростковый центр «Туяа», – написала она.



По словам Ганькиной, Львовой-Беловой представили опыт Бурятии по работе проекта «С чистого листа». Тут есть успехи.

- За время работы проекта 145 детей вернулись в семью. Он помогает родителям справиться с алкогольной зависимостью, сохранить семью для ребенка, – отметила детский омбудсмен.



Она подчеркнула, что «оценка работы региона в сфере детства – это возможность представить наши практики по работе с детьми и семьями». И добавила, что в рамках празднования 100-летия республики для детей из Бурятии по инициативе федерального уполномоченного в Улан-Удэ открылся этно-подростковый центр «Туяа». «Это особенно ценно», – сообщила Наталья Ганькина.

«Взрослые могут присмотреть»

На совещании в правительстве Бурятии Мария Львова-Белова сообщила подробности работы центра «Туяа»:

- Сегодня мы совместными усилиями открыли первый этно-центр для детей 12-17 лет. Это пространство, куда ребёнок может прийти и провести свободное время – поиграть в настольные игры, пообщаться со сверстниками. Самое главное, что там есть взрослые, которые могут присмотреть. И для нас это возможность безопасного досуга наших детей. Данное направление поддерживает президент России, – заявила Львова-Белова.

Центр открыли в Улан-Удэ в посёлке Зелёный и стал первым таким в республике. «Туяа» в переводе с бурятского – «луч света, луч добра».

- Двадцать четвертый в нашей программе «Подростки России». Единственный пока с акцентом на народных традициях. Курирует открытие таких пространств федеральный подростковый центр, созданный нами совместно с Минпросвещения России, – рассказала Львова-Белова в соцсетях после открытия центра. – И «этно» здесь не для красного словца. В республике чтут наследие бурят. После гимна России ребята кружатся хороводом. Это народный танец ёхор. Затем слышится звук моринхура – «инструмента с душой лошади» – и горловое пение.

По её словам, «именно здесь, на окраине большого города в поселке Зел1ный, такое пространство ребятам особенно нужно. И наша задача – сделать его интересным и любимым».

После официальной части взрослые гости и дети сели за стол:

- Подростки рассказали мне про национальную еду: хушуры и бовы со сгущ1нкой. Запивали, конечно, традиционным чаем с молоком. Потом поиграли в «шагай наадан» – костяшки, новичку выиграть невозможно. Поучаствовали в мастер-классе по лепке и валянию игрушек из шерсти. И, конечно, пообщались по душам – о планах, мечтах, школе. Обнимались, фотографировались. Напоследок, ребята показали студию звукозаписи с профессиональным оборудованием.



По мнению уполномоченной по правам ребёнка, «приобщение детей к истокам в доступной и понятной для них форме – это то, что нам так необходимо»:

- Поэтому закупили для центра традиционные бурятские музыкальные инструменты. Видно, что подросткам это интересно.

Планов громадьё

На совещании в правительстве обсудили актуальные вопросы защиты прав и законных интересов детей в Бурятии. В рамках четырёх стратегических направлений работы института уполномоченного по правам ребенка поднимались вопросы по работе с подростками и детьми с инвалидностью, профилактике социального сиротства и безопасности детства.

- За это короткое время общения мы уже выделили интересные идеи, так что будем работать в новых направлениях, совершенствуя работу по поддержке материнства и детства, – цитирует главу Бурятии Алексея Цыденова пресс-служба правительства.

Мария Львова-Белова отметила, что она «очень рада посетить республику, тем более накануне празднования 100-летия».

- Мы приехали для того, чтобы посмотреть на ваш опыт, поддержать ваши инициативы по тем направлениям, где бы мы могли быть полезными, – сказала она на совещании.

Позже Мария Львова-Белова подробно рассказала о договорённостях с лидером Бурятии:

- С главой республики Алексеем Цыденовым обсудили открытие центра дневного пребывания для детей-инвалидов в рамках нашей стратегической программы «Сопровождение через всю жизнь». Они получат опыт общения в социуме, а родители – возможность выйти на работу на несколько часов в день или заняться другими важными делами, не переживая, что ребёнок без присмотра. Развитие полустационарной формы реабилитации детей с инвалидностью – один из приоритетов.



В Бурятии уже развивается другая наша программа – «Подростки России». И договорились с Алексеем Самбуевичем создать службу уличной социальной работы – для общения с ребятами в популярных среди них местах и направления их энергии в конструктивное русло. В августе начнётся обучение специалистов. В регионе уже есть интересный опыт дворовых инструкторов по физкультуре.



Курирует создание таких служб федеральный подростковый центр, созданный нами совместно с Минпросвещения России. По его предложению Бурятия присоединится к федеральной акции «Дари тепло». Ее участниками станут около 20 регионов – и те, где действуют службы уличной социальной работы, и те, которые только присматриваются к этой форме работы. С 1 июня и затем в начале каждого месяца волонтёры будут информировать ребят о созданной для них инфраструктуре, в том числе – о подростковых центрах.

Глава Бурятии пообещал помочь с участком земли для республиканского наркологического диспансера. Проходящие там лечение женщины, с которыми я пообщалась, сказали, что им не хватает огорода – для трудотерапии.



Особое внимание на совещании с региональными органами власти – развитию помощи семьям, детям-сиротам и детям с инвалидностью. Мои советники работали в республике три дня: посещали социальные учреждения, комиссии по делам несовершеннолетних, органы опеки и попечительства. Рекомендации по итогам их аудита регион возьмёт в работу. Мы же поддержим, где это необходимо».