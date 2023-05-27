В Улан-Удэ появились «говорящие» «зебры»



Под ногами у пешеходов в Октябрьском районе Улан-Удэ появились надписи: «Сними наушники», «Отвлекись от телефона», «Возьми ребёнка за руку» и «На переходе – пешком». Их нарисовали на тротуарах студенты и учащиеся образовательных организаций в рамках акции «Трафареты безопасности» (возрастное ограничение – 0+).



Цель акции, организаторами которой выступили сотрудники отдела ГИБДД управления МВД России по Улан-Удэ и администрация района – напомнить жителям бурятской столицы о важности соблюдения ПДД. Призывы нанесли перед наиболее опасными пешеходными переходами – как нерегулируемыми, так и теми, где установлены светофоры.



Это одно из мероприятий в рамках месячника безопасности дорожного движения, стартовавшего в Улан-Удэ 17 мая. Он продлится до 16 июня.



- Надписи призваны повысить безопасность дорожного движения, привлекая внимание водителей и пешеходов – особенно несовершеннолетних. Особое внимание будет уделяться зонам вблизи культурных, спортивных и образовательных учреждений, включая детские сады, школы, ссузы и вузы, – отметил начальник управления по делам молодёжи мэрии Улан-Удэ Михаил Иванов.

