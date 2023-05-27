Работодатели в Бурятии задолжали сотрудникам 400 тысяч рублей



В Приморском крае самые большие долги по заработной плате среди всех регионов Дальневосточного федерального округа (ДФО). Об этом сообщает РБК со ссылкой на Росстат. По данным ведомства на 1 мая, работодатели не выплатили сотрудникам 19 миллионов 100 тысяч рублей – это почти половина от общего долга во всём Дальнем Востоке, который достиг 41 миллион 700 тысяч.



На втором месте по просроченным зарплатам – соседнее с Бурятией Забайкалье (10 миллионов 300 тысяч рублей), на третьем – Якутия (9 миллионов 200 тысяч).



- Небольшие задолженности есть на Камчатке (два с половиной миллиона), в Бурятии (400 тысяч рублей) и в Хабаровском крае (200 тысяч), – подчёркивает издание.



Работодатели ещё в пяти регионах ДФО – Амурской и Магаданской областях, на Сахалине, в Еврейской автономной области и на Чукотке – выплачивали людям деньги вовремя.



В общероссийском рейтинге Приморье занимает 12-ое место. При этом за апрель задолженность там сократилась на 11,7%. Наибольший же долг по стране – у Санкт-Петербурга (100 миллионов 900 тысяч). Далее идут Тамбовская область и Красноярский край (43 миллиона 200 тысяч и 42 миллиона 300 тысяч соответственно). В топ-5 должников также попали Ленинградская область и Крым. Москва значится на шестой строчке, а около 30 субъектов РФ вообще не имеют задолженности, пишет РБК.