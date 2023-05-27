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В столице Бурятии летом не будут поднимать тарифы на «коммуналку»

В столице Бурятии летом не будут поднимать тарифы на «коммуналку»
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
После 1 июня цены на ЖКУ в Улан-Удэ останутся прежними

Минувшей зимой в Бурятии подорожала вся «коммуналка». Тарифы на ЖКУ в республике, как и в целом по стране, решили внепланово повысить с 1 декабря 2022-го. Предельный рост цен во всех регионах при этом был одинаковым – 9%.

Следующие полтора года – вплоть до июля 2024-го – их пообещали не поднимать. Пока чиновники держат своё слово. Согласно данным, опубликованным на официальном сайте республиканской службы по тарифам, этим летом квартплата в Улан-Удэ останется прежней – традиционного повышения тарифов после 1 июля не ожидается.

Так, за гигакалорию тепла с жителей бурятской столицы продолжат брать те же 2 тысячи 408 рублей 30 копеек, за кубометр горячей воды в открытой системе водоснабжения – 166 рублей 6 копеек, а в закрытой, которая смонтирована в основном в новостройках – 149 рублей 75 копеек.

Кроме того, горожане по-прежнему будут платить 26 рублей 57 копеек за кубометр холодной воды и 34 рубля 13 копеек – за канализацию. Вывоз одного кубометра мусора обойдётся в 496 рублей 45 копеек, а электроэнергия – в 3,464 рубля за киловатт-час.

В Минэкономразвития РФ досрочное подорожание квартплаты в декабре объяснили необходимостью «обеспечить развитие инфраструктуры и бесперебойную работу отрасли ЖКХ». То есть деньги на обновление теплотрасс, водопроводов и других объектов решили брать их карманов россиян.
тарифы ЖКХ коммунальные услуги

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