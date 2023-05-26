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В Улан-Удэ представили лучшие работы конкурса «Родина в моём объективе»

Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
«Байкал-Dailу» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко

В Улан-Удэ завершился фотоконкурс «Родина в моём объективе», посвящённый 100-летию Республики Бурятия. Всего на конкурс поступило 558 работ. Лучшие работы представлены на выставке в Центре современного искусства «Залуу».

Конкурс проходил в трёх возрастных категориях: 13-17, 18-22, 23-35 и в трёх номинациях: «Поэзия природы моего края», «Моя философия», «Моя культура — мой народ».

В состав жюри конкурса вошли: доцент кафедры «Дизайн» ВСГИК, заслуженный художник Республики Бурятия Любовь Воронцова; доктор культурологии, доцент кафедры культурологии и искусствоведения ВСГИК Мария Амгаланова; фотокорреспондент «Байкал-Daily» Сергей Тарасенко; член союза фотохудожников России Владислав Урбазаев; старший преподаватель кафедры «Конструирование, дизайн и технологии» ВСГУТУ Екатерина Шелкунова.


Возрастное ограничение 12+ 
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