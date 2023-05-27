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В Бурятии жителей райцентра возмутила плата за строительный мусор

В Бурятии жителей райцентра возмутила плата за строительный мусор
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Кяхтинцы утверждают, что её размер определяют на глазок

Житель Кяхты пожаловался в вайбер-группе «Кяхта-инфо 24/7» на порядок взимания платы за вывоз отходов на местный полигон. Они поинтересовались, насколько законны действия работников по сбору денежных средств.

- При въезде на полигон сторож каким-то образом, не выходя из своего помещения, намётанным глазом определил, что я привёз два куба мусора и потребовал 400 рублей, – рассказал один из кяхтинцев. – Может быть, было бы правильно вывалить весь строительный мусор в ближайший бак?

В организации, где работает сторож, пояснили, что такие отходы нельзя оставлять на обычной контейнерной площадке – это чревато штрафом. Привезти их на полигон можно самостоятельно, обратиться в специализированную организацию или в МБУ «Городское хозяйство» или же сдать в пункт приёма.

- Строительный мусор не относится к обычным коммунальным отходам, вывоз которых включён в коммунальные платежи. Платить за него придётся отдельно, – пояснили в организации. – Размещением и вывозом ТКО сотрудники специализированных организаций занимаются на основании лицензии на право осуществления деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию и размещению отходов I-IV класса опасности.
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