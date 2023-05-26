«Деньги пахнут»: Собаки Бурятской таможни показали, на что способны

20 лет назад, 27 мая 2003 года, образовалась кинологическая служба Федеральной таможенной службы России. Чуть позже, 2 июня 2008 года, 15 лет назад, появился, кинологический отдел Бурятской таможни. В честь юбилейных дат кинологи рассказали о своей работе, а служебные псы показали, чему обучены.
В Бурятской таможне служат 22 собаки, а их воспитанием занимается 24 сотрудника, включая руководство. «Четвероногие коллеги» обучены на поиск денег, наркотических, взрывчатых веществ и табака. В Бурятии кинологи с собаками служат на таможенных постах в Улан-Удэ, Кяхте, Наушках и Мондах.
- За период создания кинологической службы Бурятская таможня сформировала большой коллектив относительно иных таможенных органов. За это время мы добились неплохих результатов, за этот период изъяты десятки килограммов наркотических средств. Мы очень плотно взаимодействуем с иными правоохранительными органами. Возможности нашего кинологического подразделения используются и в других сферах, - сообщил заместитель начальника таможни Александр Мартынов.
Служебные собаки способны распознавать более двух миллионов запахов, эта возможность делает их незаменимыми: «В нашей работе это такой инструмент, заменить который технические возможности не могут», - отмечает Мартынов.
За последние пять лет с применением служебных собак были выявлено более 15 кг наркотических средств; более шести кг сильнодействующих веществ; 9,2 грамма пороха; две единицы оружия; почти 470 тысяч единиц боеприпасов; около 145 тысяч блоков сигарет. По результатам обнаружений возбуждены уголовное и административные дела.
Кинолог и собака – идеальный пример командной работы. В прошлом году кинологи Бурятской таможни стали лучшими по общему количеству результативных применений служебных собак среди таможен Дальнего Востока.
- Такая высокая оценка была дана по результатам повседневной работы нашими специалистами. Критериями является количество выявлений, работа кинологов – его задача натренировать, сформировать у собаки навыки и в дальнейшем грамотно применять их. Одной из задач является заинтересовать собаку, чтобы ей сам процесс работы был интересен, поэтому в методике используются игровые формы, - отметил Александр Мартынов.
Перед журналистами свои умения показали немецкие овчарки Юта и Грей, а также русский спаниель Оскар. Последний был очень мил, никому не отказал в удовольствии погладить себя, всех потрогал лапками и приветливо вилял хвостиком. Юта и Грей оказались более сдержанными и слушались только своего кинолога.
Кинолог в ежедневной работе с собакой должен понимать её сигналы. В зависимости от ситуации собака по-разному обозначает находку. Например, если пёс работает на багажной ленте в аэропорту, то тут собака царапает по чемодану или бьёт по нему лапами. Если «запрещёнка» находится у людей, то собака может сесть рядом с подозрительным человеком, указать носом или лапками. Стараются не лаять, поскольку могут или спугнуть подозреваемого, или напугать окружающих.
Сегодня на полигоне собаки искали наркотики в деревянных ящиках, которые имитировали багаж пассажиров. Все трое быстро и безошибочно указали на подозрительный предмет. Далее в специальном тренировочном помещении собаки искали «закладку». Здесь сначала обход сделал кинолог, а собака послушно ждала его команды. Юта быстро нашла запрещённое вещество в старом корпусе системного блока. Затем в автомобиле собачки нашли деньги и наркотики.
После провели эксперимент. Одному из журналистов в карман спрятали «запрещёнку», которую искал Оскар. Пёсик сначала всех обошёл, обнюхал, а потом мягко погладил лапками по карману того самого корреспондента.
В качестве образцов используют не настоящие наркотики, а имитаторы, предназначенные специально для дрессировки. Для поиска денег в ход идут вышедшие из оборота банкноты, которые измельчают.
- Изначально, пока собака маленькая, она аттестовывается на что-то одно, например, наркотики. Навыки закрепляются и после этого уже начинаем вводить дополнительные запахи, чтобы собаки искали и денежные знаки, и табачные изделия, - пояснил начальник кинологического отдела Бурятской таможни Владимир Опрышко.
Профессиональная подготовка, повышение квалификации проходит в специализированных центрах. Дрессировка проводится несколько раз в неделю, на протяжении всей службы. Самые распространённые породы служебных собак – спаниель, овчарка и лабрадор. В Бурятии половина служебных собак — это спаниели и овчарки. Единственный лабрадор служит в Наушках.
За каждым кинологом закреплена своя собака. Многие из них воспитывают собаку с щенячьего возраста, когда смогли в них разглядеть служебные качества.
- Оскар у меня с щенячьего возраста, сейчас ему шесть лет. Ездили обучаться в Майкоп, потом стали работать. Со спаниелем удобно работать, некрупный. Он уже как член семьи – каждый день с ним, что отдых, что работа. От обычной собаки служебная отличается только воспитанием. Но бывает шкодничает, со стола может что-то попросить, - признался кинолог Юрий Соколов.
Четвероногий таможенник уходит в отпуск и на выходные, когда отдыхает кинолог. Если собака живёт в вольере, то на время отпуска за собакой закрепляется другой сотрудник только для ухода и кормления.
За время службы четвероногие коллеги становятся частью семьи, и отслужившую собаку кинологи обычно оставляют себе. На «пенсию» собаки выходят в восемь лет. Но срок службы могут продлить, решение принимает комиссия.
- После восьмилетнего возраста смотрим по состоянию здоровья, работоспособностью собаки, и если всё нормально, никаких отклонений, то по решению комиссии таможенного органа срок службы продлевается на год, - пояснил Владимир Опрышко.
В Бурятской таможне планируется проведение реконструкции некоторых таможенных постов. А это значит – будет увеличен грузооборот и пассажиропоток.
- Без помощи наших служебных собак осуществлять контроль на границе будет сложно. Поэтому видим перспективу штатной численности кинологов и, соответственно, служебных собак, - поделился планами на будущее Александр Мартынов.