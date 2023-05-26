«Деньги пахнут»: Собаки Бурятской таможни показали, на что способны

- Изначально, пока собака маленькая, она аттестовывается на что-то одно, например, наркотики. Навыки закрепляются и после этого уже начинаем вводить дополнительные запахи, чтобы собаки искали и денежные знаки, и табачные изделия, - пояснил начальник кинологического отдела Бурятской таможни Владимир Опрышко.