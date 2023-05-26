Бегун из Бурятии стал призёром чемпионата России

Роман Троценко выиграл «бронзу» в беге на 800 метров



25 мая в Сочи завершился командный чемпионат России по лёгкой атлетике. Турнир стал третьим этапом серии соревнований «Королева российского спорта». В нём приняли участие около 500 спортсменов из России и Белоруссии.



В беге на 800 метров у мужчин весь пьедестал почёта заняли победители второго забега. Роман Троценко из Бурятии выиграл бронзовую медаль чемпионата с результатом 1:48.62, уступив Степану Перегудову из Краснодарского края и Егору Лимонову из Санкт-Петербурга. Об этом сообщает всероссийская федерация лёгкой атлетики.

