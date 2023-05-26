Спортсмены выиграли 19 наград
22 мая в городе Екатеринбург завершились всероссийские соревнования и открытый кубок России по тхэквондо МФТ. Турниры собрали более двух тысяч спортсменов из 50 регионов страны.
Успешно выступили на соревнованиях спортсмены Бурятии. Так, Иван Б. стал победителем в программе «спарринг» у юниоров 14-17 лет в весовой категории до 56 кг. Также он занял третье место в программе «командное разбивание досок». Богдан О. стал третьим в программе «туль» среди юниоров 14-17 лет.
Анастасия К. выиграла «туль команда», стала второй в «спарринг команде» и первой в «сила удара команда». Людмила Б. была третьей в силовом разбивании досок. Владислава К. победила в «сила удара» и спарринге у юниорок до 65 кг. Наталья В. была первой в туль и третьей в спарринге свыше 54 кг.
Кроме этого, Тимур К. и Виктория Г. заняли вторую ступень пьедестала в туль. Регина Ш. получила бронзовые награды в туль и спарринге до 30 кг. Зоригма Д., Аяна Е., Екатерина Е. и Анастасия Л. взяли «бронзу» в туль.
Спортсменов тренируют преподаватели: Николаева В.В., Черноярова Е.Н. и Арьянова Б. Ц-Е. Об этом сообщает СШОР №2 Улан-Удэ.
Тхэквондисты Бурятии успешно выступили на кубке России
Общество, Фото:
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