Ректоры трёх крупнейших вузов Бурятии раскрыли свои кошельки



У самого Дамдинова в собственности также имеется участок на 966 квадратных метров, дом на 134 с лишним «квадрата» и комната (37,3 кв. м.) в пользовании, а его жена владеет землёй площадью в 800 кв. м. и пользуется теми же участком и домом. Ездит ректор БГУ на внедорожнике Nissan X-Trail.



А вот руководитель Восточно-Сибирского государственного университета технологий и управления Игорь Сизов и ректор Восточно-Сибирского института культуры (ВСГИК) Елена Перова опубликовали только сведения о своей среднемесячной заработной плате. У первого она в ушедшем году составила 287 825 рублей (за год – 3 миллиона 453 тысячи), у второй – 239 тысяч 089 рублей (за 12 месяцев – 2 миллиона 869 тысяч). Сведений о домах, землях и квартирах на официальных сайтах вузов на момент публикации материала не было.





Сведений о доходах Бэликто Цыбикова, ректора ещё одного крупного вуза РБ – Бурятской государственной сельхозакадемии – пока нет, поскольку Минсельхоз России, которому подчиняется БГСХА, ещё не разместил декларации на своём официальном сайте.





Кроме того, стал известен размер ежемесячного заработка глав некоторых научных учреждений, подведомственных Минобрнауки России.



1) Директор Байкальского института природопользования СО РАН Ендон Гармаев – 350 618 рублей



2) Директор института общей и экспериментальной биологии Леонид Убугунов – 294 719 рублей



3) Директор института монголоведения, буддологии и тибетологии (ИМБиТ) СО РАН, бывший Борис Базаров – 291 989 рублей



4) Директор Геологического института СО РАН Андрей Цыганков – 291 203 рубля



5) Директор Бурятского научного центра (БНЦ) Галина Базарова – 235 366 рублей



6) Директор института физического материаловедения СО РАН Андрей Номоев – 159 450 рублей











