Также из машин составят силуэт корабля
Один из финалистов Дальневосточной премии «Неравнодушный гражданин – 2023» в номинации «Культура» агинчанин Баяр Дармаев более шести лет занимается проведением интеллектуальных командных игр. В Агинском Бурятском округе он также проводит автомобильные акции с привлечением водителей и организовывает автофлэшмобы.
Участник конкурса сообщил, что с 2023 года реализовывается новый проект «Квиз 7 пядей», который нашёл своих поклонников.
- Квиз – это интеллектуально-развлекательная игра, в которой нужно отвечать на разные вопросы, в основном на логику и эрудицию, про музыку и кино. Мои земляки собираются в команды, соревнуются, находят новых друзей, - рассказал Баяр Дамбаев.
Также, по его словам, было организовано пять автомобильных акций. Это «АвтоЁлка» под Новый год, «Победа76» на 9 мая, «АвтоЁхор» в честь празднования национального праздника Сагаалган, акция «Z,V» и автоакция «Соёмбо».
- Уже осенью запланирована автоакция, посвящённая подвигу Героя России, матроса Тихоокеанского флота Алдара Цыденжапова. Автомобилями будет выложен силуэт корабля и звезда Героя, - пояснил Баяр Дамбаев.
Напомним, за звание победитель Дальневосточной премии «Неравнодушный гражданин-2023» будут бороться 15 забайкальцев. Общественная премия впервые появилась в Приморье в 2015 году как частная инициатива поддержки социально активного населения и за несколько лет стала ведущей региональной площадкой, которая поощряет гражданские инициативы. В Забайкалье региональная презентация и награждение победителей Дальневосточной премии «Неравнодушный гражданин» состоялись в конце декабря 2022 года. Об этом сообщает пресс-служба фонда развития Забайкальского края.
В Агинском округе автомобили выстроят в звезду Героя
Общество, Фото:
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