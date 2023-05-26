Школьники показали свою строевую подготовку, сборку и разборку учебного оружия
Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии поздравили кадетский класс средней школы № 47 имени Героя России Максима Концова с окончанием учебного года и провели для школьников урок мужества.
Также росгвардейцы напомнили пятиклассникам о мерах безопасности во время летних каникул.
Кадеты продемонстрировали собравшимся родителям, учителям и гостям полученные за год навыки. Школьники показали свою строевую подготовку, сборку и разборку учебного оружия, приёмы самбо.
- Хорошо отдохните на каникулах, наберитесь позитивных эмоций, не забывайте о правилах безопасности летом, читайте книги и занимайтесь спортом, - напутствовал детей сотрудник отдела вневедомственной охраны по Улан-Удэ капитан полиции Виктор Бадмаев.
В завершение урока росгвардейцы вручили отличившимся ученикам грамоты за достигнутые успехи в учёбе и общественных мероприятиях.
В Улан-Удэ росгвардейцы провели урок мужества для кадетов
Общество, Фото:
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