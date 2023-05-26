В Улан-Удэ стартует турнир по плаванию

Будут определены сильнейшие пловцы на трёх дистанциях в разных стилях



27 и 28 мая в Улан-Удэ пройдёт турнир по плаванию. ОН состоится в бассейне «Юбилейный».



- В соревнованиях примут участие 180 спортсменов: воспитанники спортивной школы №18, школы плавания «Лидер», центра плавания ФСК, республиканской спортивной школы плавания, - сообщает пресс-служба министерства спорта РБ.



Программа турнира



27 мая

9:00 - Начало соревнований

14:00 - Торжественное открытие соревнований

14:15 – Награждение по итогам первого дня соревнований



28 мая

9:.00 - Начало соревнований

13:30 - Награждение участников

14:00 - Закрытие соревнований



В течение двух соревновательных дней будут выявлены сильнейшие в плавании на дистанциях 50 м, 100 м и 200 м в разных стилях: брасс, баттерфляй, вольный стиль, на спине, комплексное плавание.



Возрастное ограничение: 0+.

