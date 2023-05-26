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В Улан-Удэ стартует турнир по плаванию

В Улан-Удэ стартует турнир по плаванию
Общество,  Фото:pixabay.com
Будут определены сильнейшие пловцы на трёх дистанциях в разных стилях

27 и 28 мая в Улан-Удэ пройдёт турнир по плаванию. ОН состоится в бассейне «Юбилейный».

- В соревнованиях примут участие 180 спортсменов: воспитанники спортивной школы №18, школы плавания «Лидер», центра плавания ФСК, республиканской спортивной школы плавания, - сообщает пресс-служба министерства спорта РБ.

Программа турнира

27 мая
9:00 - Начало соревнований
14:00 - Торжественное открытие соревнований
14:15 – Награждение по итогам первого дня соревнований

28 мая
9:.00 - Начало соревнований
13:30 - Награждение участников
14:00 - Закрытие соревнований

В течение двух соревновательных дней будут выявлены сильнейшие в плавании на дистанциях 50 м, 100 м и 200 м в разных стилях: брасс, баттерфляй, вольный стиль, на спине, комплексное плавание.

Возрастное ограничение: 0+.
Улан-Удэ плавание турнир спорт

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