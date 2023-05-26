Будут определены сильнейшие пловцы на трёх дистанциях в разных стилях
27 и 28 мая в Улан-Удэ пройдёт турнир по плаванию. ОН состоится в бассейне «Юбилейный».
- В соревнованиях примут участие 180 спортсменов: воспитанники спортивной школы №18, школы плавания «Лидер», центра плавания ФСК, республиканской спортивной школы плавания, - сообщает пресс-служба министерства спорта РБ.
Программа турнира
27 мая
9:00 - Начало соревнований
14:00 - Торжественное открытие соревнований
14:15 – Награждение по итогам первого дня соревнований
28 мая
9:.00 - Начало соревнований
13:30 - Награждение участников
14:00 - Закрытие соревнований
В течение двух соревновательных дней будут выявлены сильнейшие в плавании на дистанциях 50 м, 100 м и 200 м в разных стилях: брасс, баттерфляй, вольный стиль, на спине, комплексное плавание.
Возрастное ограничение: 0+.
В Улан-Удэ стартует турнир по плаванию
Общество, Фото:
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