Улан-Удэ примет международную научную конференцию

Будет организована работа трёх круглых столов и девяти секций



С 29 мая по 1 июня в Улан-Удэ состоится международная научная конференция «Трансграничье Востока России в модернизационных процессах XX–XXI вв.», посвящённая столетию Республики Бурятия. Мероприятие пройдёт в рамках культурологического, историко-этнографического форума, посвящённого юбилея региона.



Конференция проводится с целью обсуждения проблем геополитики и международных отношений, государственного строительства, процессов модернизации и преобразований в экономике, политике, культуре трансграничья Востока России в условиях современного переустройства мира, вопросов социально-экономического и культурно-исторического развития Бурятии.



В рамках конференции будет организована работа трёх круглых столов: «Национальная государственность и государственное единство (к 30-летию Конституции Российской Федерации)»; «Бурятия в системе международных и региональных гуманитарных связей»; «Функционирование языков в восточном трансграничье: общее и специфическое» и девяти секций: «Восточное трансграничье России: геополитика и международные отношения»; «Власть и общество в провинции: история и современность»; «Экономическая модернизация национальных районов Сибири и Дальнего Востока: достижения, опыт, проблемы»; «Социальные процессы в Сибири и на Дальнем Востоке»; «Культура, наука и образование в Республике Бурятия»; «Литература и фольклор монгольских народов: культурное наследие и современное состояние»; «Религии и религиозные верования в социокультурной и политической жизни Бурятии»; «Этнокультурные процессы и межэтническое взаимодействие в трансграничье России–Монголии–Китая»; «Внутренняя Азия и её северная периферия в древности и средневековье: археологические культуры и их взаимодействие». В рамках научного мероприятие состоится совместное заседание бюро президиумов СО РАН, ДВО РАН и УРО РАН «Экономика Азиатской России в федеральных программах развития».



Возрастное ограничение: 18+.



