В парке «Кристальный» пройдут «Игры лета»
1 июня в Улан-Удэ состоится фестиваль дворовых игр «Игры лета». Мероприятие проведут в парке «Кристальный».
Все желающие смогут сыграть в «резиночку», классики, лапту, «съедобное – несъедобное», шахматы и многое другое. Также на территории парка проведут мастер-классы по росписи камней и изготовлению цветных цветов и зайчиков.
В завершении праздничной программы пройдёт праздничная дискотека с мыльными пузырями. Участники фестиваля могут получить сладкие призы, сообщает пресс-служба комитета по культуре администрации Улан-Удэ.
Возрастное ограничение: 0+.
В Улан-Удэ на фестивале сыграют в дворовые игры
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