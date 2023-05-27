В Улан-Удэ на фестивале сыграют в дворовые игры

В парке «Кристальный» пройдут «Игры лета»



1 июня в Улан-Удэ состоится фестиваль дворовых игр «Игры лета». Мероприятие проведут в парке «Кристальный».



Все желающие смогут сыграть в «резиночку», классики, лапту, «съедобное – несъедобное», шахматы и многое другое. Также на территории парка проведут мастер-классы по росписи камней и изготовлению цветных цветов и зайчиков.



В завершении праздничной программы пройдёт праздничная дискотека с мыльными пузырями. Участники фестиваля могут получить сладкие призы, сообщает пресс-служба комитета по культуре администрации Улан-Удэ.



Возрастное ограничение: 0+.

