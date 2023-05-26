Педагог из Бурятии выиграла всероссийский конкурс педагогических проектов

Общество, Фото: пресс-служба минобразования РБ

Победительница пройдёт стажировку на острове в Белом море



Всероссийский конкурс педагогических проектов молодых педагогов в рамках проекта «ЭкоЛинейка» в 2023 году посвящён 105-летию юннатского движения в России и Году педагога и наставника. Победу в этом конкурсе одержала Виктория Аксёнова, педагог дополнительного образования ресурсного эколого-биологический центра Республики Бурятия.



В этом году на конкурс поступили работы из 27 субъектов Российской Федерации от организаторов, педагогов дополнительного образования из организаций различных типов и видов, в том числе педагогических работников региональных, муниципальных экостанций и негосударственного сектора в возрасте от 18 до 35 лет, реализующих дополнительные общеобразовательные программы естественнонаучной направленности.



В финальную часть конкурса прошло 18 участников из 11 субъектов Российской Федерации, которые с 17 по 19 мая защитили свои проекты.



На протяжении двух дней до финального собеседования проходило открытое онлайн голосование, в котором наибольшее количество голосов получила Виктория Аксёнова.



- Мой проект называется «Стационарная лаборатория «ВермиФерма». Было очень неожиданно и приятно, что за меня проголосовало такое количество жителей Бурятии. Впереди образовательная стажировка на острове Оленевский Кандалакшского залива Белого моря, Республика Карелия, в рамках всероссийской образовательной экспедиции «Полярный круг», - рассказала педагог.



Конкурс проводился в целях повышения профессионального мастерства и престижа труда педагога дополнительного образования, формирования и развития сообщества молодых педагогов, сообщает пресс-служба министерства образования РБ.

