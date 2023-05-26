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В Бурятии возьмутся за бесхозные дома-развалюхи

В Бурятии возьмутся за бесхозные дома-развалюхи
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Ими займётся единая управляющая компания

В Бурятии решили создать единую управляющую компанию (УК), которая займётся бесхозными многоквартирными домами. Об этом сообщили 26 мая в Госстройжилнадзоре. Там уже разрабатывают соответствующую программу.

Новая организация будет постоянно обслуживать жилые постройки, по каким-то оставшиеся без «управляшек». Таковых в республике сейчас более двух тысяч. А ещё – помогать жильцам снизить задолженность за коммуналку.

- Качественно управлять старыми, полуразрушенными домами сложно, поскольку затраты на их содержание высокие, – пояснили в ведомстве. – Чтобы не допустить разрушения жилого фонда, для них назначают управляющие организации, но всего на год, а после всю процедуру нужно повторять.

Среди других обязанностей единой УК – ежегодное планирование ремонта, своевременное размещение необходимых сведений в системе ГИС ЖКХ, а также помощь собственникам в организации собраний и оформлении документов.

- Мы понимаем, что следует минимизировать число брошенных домов в Бурятии. Этот вопрос сейчас решается на время, но ведь важно обеспечить качество управления и предоставления жилищно-коммунальных услуг на постоянной основе, – пояснил руководитель Госстройжилнадзора Николай Павлюк. – Эту работу мы ведём совместно с муниципалитетами и пришли к тому, что укрупнение вопросов управления снижает стоимость услуг. Следует обеспечить действующий механизм для любого многоквартирного дома в республике.
жилье ЖКХ управляющие компании

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