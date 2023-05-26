На главной площади Улан-Удэ установят 15-метровую юрту

В столице Бурятии проведут торжественные мероприятия, посвящённые столетию республики



2 июня в Улан-Удэ, на площади Советов в гигантской юрте диаметром 15 метров откроется гранд-выставка «Уран дархан» (6+). Она будет работать два праздничных дня – 2 и 3 июня. На выставке будут представлены лучшие работы мастеров народных художественных промыслов.



Выставку украсят комплект войлочных изделий «Приданое невесты «Бадма сэсэг» студии «Войлок Бурятии», а также гобелены известного мастера, лауреата государственной премии Бурятии Алимы Цырендоржиевой. Экспонаты представят народные мастера, занимающиеся художественной обработкой дерева: Баир Яндаков – скульптура «Табан хушуу мал», Алдар Санжиев – «Панно-триптих «Сурхарбан», Максим Горкунов, Ефимова Екатерина – «Лесная скульптура «Хранитель Бурятских земель». Также на выставке будут представлены деревянная скульптура «Литэ» Александра Будаева, комплект буддийского алтаря Елены Батонимаевой, скульптурная композиция «Седой Байкал» Цыбана Цыбанова. Экспозицию дополнят серия ножей «Бурятские племена» Андрея Мердыгеева, сервиз «Сагаалган» Марии Инкижиновой, чайный сервиз «Изобилие» Александра Чинбат, современный бурятский национальный лук Цыденбала Цыренова, ювелирные украшения Сергея Цыбенова, Анастасии Биликтуевой. Также работы представят лауреаты конкурса в номинации «Сувениры» Чингисма Бахаева, Ольга Жарникова, Елизавета Будаева, Оксана Маркова, сувенирные фигуры «Народы Бурятии» Владимира Иванова деревянные игрушки-головоломки Эллы Верховых. Кроме этого, на выставке будут представлены новые работы мастеров.



Помимо того, на площади Советов со 2 по 4 июня будет проходить выставка-презентация достижений экономики муниципальных образований республики «Минии тоонто - Моя малая Родина» (0+). Здесь разместятся 20 презентационных юрт из районов Бурятии. Каждый муниципальный район представит выставки об особенностях районов, экономическом потенциале, туристических возможностях и культурных традициях.



Возрастное ограничение: 6+.

