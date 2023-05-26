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В Бурятии доярке исполнилось 90 лет

В Бурятии доярке исполнилось 90 лет
Общество,  Фото:пресс-служба минсоцзащиты РБ
В Кяхтинском районе чествовали ветерана труда

С юбилейным днём рождения поздравили жительницу Кяхтинского района Бурятии, ветерана труда Дарью Аюшеевну Намсараеву. Ей исполнилось 90 лет.

- Родилась я в селе Холой Кяхтинского района Бурятской АССР. В семье моих родителей Намсараевых Аюши Будаевича и Цыретор Бальчиновны было 8 детей. Нас было много. Жили дружно. Я была четвёртым ребёнком. Получила начальное образование – 3 класса Ульзутуйской начальной школы, - рассказывает историю своего детства Дарья Аюшеевна. - Детство моё пришлось на военное время, жили трудно. Рано приучились к труду, умели делать любую работу. И сеяли, и пахали наравне со взрослыми.

В 15 лет Дарья Аюшеевна официально вступила в колхоз. Это было в 1948 году. До 31 декабря 1988 года, до ухода на пенсию, в трудовой книжке одна запись: «Доярка колхоза «Дружба»».

- Дарья Аюшеевна посвятила тяжёлому труду доярки 40 лет жизни. Порой приходилось доить по 20 коров за смену. Работа начиналась в 4 утра, заканчивалась поздно вечером. С летней стоянки, которая была за 20 километров, приезжали ближе к полуночи, - говорят о своей маме дети именинницы. - У нашей мамы трое детей – сыновья. Она окружена теплом и заботой 9 внуков и 19 правнуков.

Как сообщает министерство социальной защиты населения РБ, за многолетний добросовестный труд Дарья Аюшеевна не раз награждалась грамотами от правления колхоза, района. Указом президиума Верховного Совета Бурятской ССР от 30.06.1990 года за долголетний и добросовестный труд ей было присвоено звание «Ветеран труда».
Бурятия долгожитель ветеран труда юбилей Кяхтинский район

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