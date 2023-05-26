Поля засеяли в Кижингинском и Хоринском районах
Посевные работы в Бурятии идут полным ходом. Погода внесла коррективы в планы аграриев, и сейчас сельхозтоваропроизводители налаживают новые темпы работы.
Посев зерновых полностью завершили сельхозтоваропроизводители Кижингинского и Хоринского районов, и близки к завершению аграрии Заиграевского, Тарбагатайского и Закаменского районов. Завершают посев картофельных культур фермеры Иволгинского района, и более 50% по посеву овощных у фермеров Мухоршибирского и Кижингинского районов.
В этом году посевная площадь составит 122,2 тысяч гектаров. На сегодня засеяно:
зерновые – 57 %;
кормовые – 2,5 %;
картофель – 35 %;
овощи – 24 %.
Лидерами по посевным площадям в Бурятии являются Мухоршибирский, Тарбагатайский, Бичурский, Кяхтинский и Кижингинский районы, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства РБ.
В двух районах Бурятии завершился посев зерновых
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