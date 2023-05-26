В селе Бурятии ради новой зоны отдыха изменят статус земель



На следующей неделе в сельском поселении (СП) «Элэсун» в Курумканском районе устроят публичные слушания по внесению изменений в генеральный план и правила землепользования и застройки СП. Об этом говорится в вайбер-группе «Курумкан-инфо.24/7».







Люди пригрозили, что будут писать письма в министерство туризма РБ, Буддийскую традиционную Сангху России (БТСР) и руководителю республики Алексею Цыденову.



Глава района Леонид Будаев пояснил: участок под будущий турцентр предоставили по программе «Дальневосточный гектар». Напомним, сто бесплатных соток в любом регионе Дальнего Востока предоставляют всем желающим. Распоряжаться землёй каждый сможет по своему усмотрению – будь то фермерство, предпринимательство или индивидуальное жилищное строительство. И согласия местных властей на это не требуется.



- В Курумканском районе земли оформили таким образом вблизи разных населённых пунктов. Этот участок, по данным автоматизированной информационной системы, находится за мостом в Элэсуне – в песчаной местности, – подчеркнул руководитель муниципалитета.



По его словам, это в «значительном отдалении» от субургана Соодой-ламы. В будущем центре хотят организовывать йога-туры и релаксацию «в соответствии с концепцией находящихся там сакральных мест», добавил Будаев.

