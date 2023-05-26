26 мая

25 мая

Популярное

В селе Бурятии ради новой зоны отдыха изменят статус земель

Общество, 
Их отдадут под рекреационные нужды

На следующей неделе в сельском поселении (СП) «Элэсун» в Курумканском районе устроят публичные слушания по внесению изменений в генеральный план и правила землепользования и застройки СП. Об этом говорится в вайбер-группе «Курумкан-инфо.24/7».


Статус некоторых земель хотят изменить. Два сельскохозяйственных участка переведут в земли особо охраняемых территорий и объектов. А ещё три сделают рекреационными.

Возможно, там разместится тот самый туристический центр, против которого ранее взбунтовались жители района. Как сообщал «Байкал-Daily», его хотят построить в местности Нижний Куйтун, причём в сакральном месте – возле субургана Соодой-ламы, утверждают курумканцы.

- Мнение жителей вообще не спрашивали. Наша глава, без схода, от себя всё решила. Она ничего не предпринимает, а, наоборот, согласна с ними, акцентирует, что мы «наивные чукотские дети, элуунь зон», а проект многомиллионный. Все против этого, – заявили сельчане и поинтересовались у районных властей, кто дал на это разрешение. – Почему продаются наши священные места, где мы молимся Соодой-ламе? Это древние сакральные места, где чужакам нельзя.

Люди пригрозили, что будут писать письма в министерство туризма РБ, Буддийскую традиционную Сангху России (БТСР) и руководителю республики Алексею Цыденову.

Глава района Леонид Будаев пояснил: участок под будущий турцентр предоставили по программе «Дальневосточный гектар». Напомним, сто бесплатных соток в любом регионе Дальнего Востока предоставляют всем желающим. Распоряжаться землёй каждый сможет по своему усмотрению – будь то фермерство, предпринимательство или индивидуальное жилищное строительство. И согласия местных властей на это не требуется.

- В Курумканском районе земли оформили таким образом вблизи разных населённых пунктов. Этот участок, по данным автоматизированной информационной системы, находится за мостом в Элэсуне – в песчаной местности, – подчеркнул руководитель муниципалитета.

По его словам, это в «значительном отдалении» от субургана Соодой-ламы. В будущем центре хотят организовывать йога-туры и релаксацию «в соответствии с концепцией находящихся там сакральных мест», добавил Будаев.
строительство туризм буддизм

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии сельские пенсионеры лезут через забор, чтобы попасть в магазин
В Бурятии сельские пенсионеры лезут через забор, чтобы попасть в магазин
Общество, 26.05.2023
Местные жители заявили, что проход к ним закрыли

В улан-удэнском СИЗО прозвенел последний звонок
В улан-удэнском СИЗО прозвенел последний звонок
Общество, 26.05.2023
Осуждённым пожелали успешно сдать экзамены 
В Закаменске проползут «Забег в ползунках»
В Закаменске проползут «Забег в ползунках»
Общество, 26.05.2023
Малыши до 2 лет посоревнуются в преодолении дистанции
В Улан-Удэ ламы проведут «огненный» ритуал
В Улан-Удэ ламы проведут «огненный» ритуал
Общество, 26.05.2023
Верующие могут принести с собой подношения
В Улан-Удэ до +12 градусов
В Улан-Удэ до +12 градусов
Общество, 26.05.2023
В республике местами мокрый снег 
В Улан-Удэ представят изобразительное искусство Бурятии за 100 лет
В Улан-Удэ представят изобразительное искусство Бурятии за 100 лет
Общество, 25.05.2023
Выставка откроется в художественном музее имени Ц.С. Сампилова
Улан-Удэ присоединится к всероссийской акции «Выбираю Чистый воздух»
Улан-Удэ присоединится к всероссийской акции «Выбираю Чистый воздух»
Общество, 25.05.2023
В её рамках в городе проведут спортивное мероприятие «Путь к здоровью»
В Иркутске соберутся спортивные «Звёзды на Байкале»
В Иркутске соберутся спортивные «Звёзды на Байкале»
Общество, 25.05.2023
В областной столице состоится турнир по художественной гимнастике памяти абсолютной чемпионки мира
Школьники Улан-Удэ разгадают «Тайны города на красной реке»
Школьники Улан-Удэ разгадают «Тайны города на красной реке»
Общество, 25.05.2023
Учащиеся и их семьи примут участие в историческом квесте
В Улан-Удэ окажут бесплатную правовую помощь
В Улан-Удэ окажут бесплатную правовую помощь
Общество, 25.05.2023
Граждан проконсультируют адвокаты и нотариусы республики
В Иркутской области готовятся к 50-летию БАМа
В Иркутской области готовятся к 50-летию БАМа
Общество, 25.05.2023
Проект плана празднования собираются утвердить в июне
Студент из Бурятии вошёл в топ-30 международной IT-олимпиады
Студент из Бурятии вошёл в топ-30 международной IT-олимпиады
Общество, 25.05.2023
Представитель республики показал 29 результат
В Улан-Удэ наступит «Ночь Ёхора»
В Улан-Удэ наступит «Ночь Ёхора»
Общество, 25.05.2023
Фестиваль пройдёт в начале июля

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^