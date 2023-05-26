В селе Бурятии ради новой зоны отдыха изменят статус земель

На следующей неделе в сельском поселении (СП) «Элэсун» в Курумканском районе устроят публичные слушания по внесению изменений в генеральный план и правила землепользования и застройки СП. Об этом говорится в вайбер-группе «Курумкан-инфо.24/7».
Статус некоторых земель хотят изменить. Два сельскохозяйственных участка переведут в земли особо охраняемых территорий и объектов. А ещё три сделают рекреационными.
Возможно, там разместится тот самый туристический центр, против которого ранее взбунтовались жители района. Как сообщал «Байкал-Daily», его хотят построить в местности Нижний Куйтун, причём в сакральном месте – возле субургана Соодой-ламы, утверждают курумканцы.
- Мнение жителей вообще не спрашивали. Наша глава, без схода, от себя всё решила. Она ничего не предпринимает, а, наоборот, согласна с ними, акцентирует, что мы «наивные чукотские дети, элуунь зон», а проект многомиллионный. Все против этого, – заявили сельчане и поинтересовались у районных властей, кто дал на это разрешение. – Почему продаются наши священные места, где мы молимся Соодой-ламе? Это древние сакральные места, где чужакам нельзя.
Люди пригрозили, что будут писать письма в министерство туризма РБ, Буддийскую традиционную Сангху России (БТСР) и руководителю республики Алексею Цыденову.
Глава района Леонид Будаев пояснил: участок под будущий турцентр предоставили по программе «Дальневосточный гектар». Напомним, сто бесплатных соток в любом регионе Дальнего Востока предоставляют всем желающим. Распоряжаться землёй каждый сможет по своему усмотрению – будь то фермерство, предпринимательство или индивидуальное жилищное строительство. И согласия местных властей на это не требуется.
- В Курумканском районе земли оформили таким образом вблизи разных населённых пунктов. Этот участок, по данным автоматизированной информационной системы, находится за мостом в Элэсуне – в песчаной местности, – подчеркнул руководитель муниципалитета.
По его словам, это в «значительном отдалении» от субургана Соодой-ламы. В будущем центре хотят организовывать йога-туры и релаксацию «в соответствии с концепцией находящихся там сакральных мест», добавил Будаев.