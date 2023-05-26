В Бурятии сельские пенсионеры лезут через забор, чтобы попасть в магазин

Местные жители заявили, что проход к ним закрыли
В группе «Кяхта-инфо.24/7» пожаловались, что жители кяхтинского посёлка Хоронхой не могут подобраться к магазинам. Недавно в населённом пункте сделали благоустройство и установили ограждение.
- Не оставили подход к магазинам. Пенсионеры лазят через забор, – заявили люди.
В сельской администрации, в свою очередь, пояснили, что проект благоустройства предусматривает проход к торговым точкам – правда, с выходом на проезжую часть.
- Но в нескольких метрах есть пешеходный переход. В дальнейшем планируется облагораживание территории – то есть озеленение газона, – приводит ответ властей «Кяхта-инфо.24/7».
Их отдадут под рекреационные нужды
Животных увезли на «штрафстоянку»
Местные жители заявили, что проход к ним закрыли
Осуждённым пожелали успешно сдать экзамены
Малыши до 2 лет посоревнуются в преодолении дистанции
Верующие могут принести с собой подношения
В республике местами мокрый снег
Выставка откроется в художественном музее имени Ц.С. Сампилова
В её рамках в городе проведут спортивное мероприятие «Путь к здоровью»
В областной столице состоится турнир по художественной гимнастике памяти абсолютной чемпионки мира
Учащиеся и их семьи примут участие в историческом квесте
Граждан проконсультируют адвокаты и нотариусы республики
Проект плана празднования собираются утвердить в июне
Представитель республики показал 29 результат
Фестиваль пройдёт в начале июля