В Бурятии сельские пенсионеры лезут через забор, чтобы попасть в магазин





- Не оставили подход к магазинам. Пенсионеры лазят через забор, – заявили люди.

В группе «Кяхта-инфо.24/7» пожаловались, что жители кяхтинского посёлка Хоронхой не могут подобраться к магазинам. Недавно в населённом пункте сделали благоустройство и установили ограждение.В сельской администрации, в свою очередь, пояснили, что проект благоустройства предусматривает проход к торговым точкам – правда, с выходом на проезжую часть.- Но в нескольких метрах есть пешеходный переход. В дальнейшем планируется облагораживание территории – то есть озеленение газона, – приводит ответ властей «Кяхта-инфо.24/7».