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В Бурятии сельские пенсионеры лезут через забор, чтобы попасть в магазин

В Бурятии сельские пенсионеры лезут через забор, чтобы попасть в магазин
Общество,  Фото:«Кяхта-инфо.24/7»
Местные жители заявили, что проход к ним закрыли

В группе «Кяхта-инфо.24/7» пожаловались, что жители кяхтинского посёлка Хоронхой не могут подобраться к магазинам. Недавно в населённом пункте сделали благоустройство и установили ограждение.

- Не оставили подход к магазинам. Пенсионеры лазят через забор, – заявили люди.

В сельской администрации, в свою очередь, пояснили, что проект благоустройства предусматривает проход к торговым точкам – правда, с выходом на проезжую часть.

- Но в нескольких метрах есть пешеходный переход. В дальнейшем планируется облагораживание территории – то есть озеленение газона, – приводит ответ властей «Кяхта-инфо.24/7».
пенсионеры благоустройство жалоба

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