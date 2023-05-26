В Улан-Удэ до +12 градусов

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

В республике местами мокрый снег



По данным Бурятского гидрометцентра, 26 мая в республике переменная облачность, местами небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, по северу до умеренных. Ветер северо-западный 5-10, в отдельных районах 15-19 м/с. Температура днём +11,+16, местами +4,+9.



В Улан-Удэ днём без существенных осадков. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура днём +10,+12.

