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В Улан-Удэ до +12 градусов

В Улан-Удэ до +12 градусов
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
В республике местами мокрый снег

По данным Бурятского гидрометцентра, 26 мая в республике переменная облачность, местами небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, по северу до умеренных. Ветер северо-западный 5-10, в отдельных районах 15-19 м/с. Температура днём +11,+16, местами +4,+9.

В Улан-Удэ днём без существенных осадков. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура днём +10,+12.
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