25 мая

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В прибрежном селе в Бурятии люди рискуют свалиться в канализационный колодец

В прибрежном селе в Бурятии люди рискуют свалиться в канализационный колодец
Общество,  Фото:«Баргузин-инфо.24/7»
Его пообещали отремонтировать и «обозначили» веточками

Жители села Максимиха в Баргузинском районе Бурятии пожаловались на открытый колодец, в который накануне чуть не провалились их гости. В это время уже была ночь. Сельчане поинтересовались, кто отвечает за состояние таких сооружений.

Председатель комитета имущественных отношений (КИО) районной администрации Михаил Стельмашенко сообщил, что в 2021 году муниципалитет заключил с одной из организаций концессионное соглашение на обслуживание инженерной инфраструктуры в Максимихе.

- В рамках этого соглашения предусмотрены мероприятия по восстановлению и содержанию колодцев. Работы расписаны на 10 лет, – цитируют его в группе «Баргузин-инфо.24/7». – Сейчас концессионер приобретает необходимые материалы. Часть колодцев отремонтируют в 2023 году.

На фото, опубликованном в районном чате, видно, что коллектор обозначили ветками деревьев. Судя по всему, это должно послужить для людей неким предостережением. 

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