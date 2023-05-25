Его пообещали отремонтировать и «обозначили» веточками
Жители села Максимиха в Баргузинском районе Бурятии пожаловались на открытый колодец, в который накануне чуть не провалились их гости. В это время уже была ночь. Сельчане поинтересовались, кто отвечает за состояние таких сооружений.
Председатель комитета имущественных отношений (КИО) районной администрации Михаил Стельмашенко сообщил, что в 2021 году муниципалитет заключил с одной из организаций концессионное соглашение на обслуживание инженерной инфраструктуры в Максимихе.
- В рамках этого соглашения предусмотрены мероприятия по восстановлению и содержанию колодцев. Работы расписаны на 10 лет, – цитируют его в группе «Баргузин-инфо.24/7». – Сейчас концессионер приобретает необходимые материалы. Часть колодцев отремонтируют в 2023 году.
На фото, опубликованном в районном чате, видно, что коллектор обозначили ветками деревьев. Судя по всему, это должно послужить для людей неким предостережением.
В прибрежном селе в Бурятии люди рискуют свалиться в канализационный колодец
Общество, Фото:
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