В прибрежном селе в Бурятии люди рискуют свалиться в канализационный колодец

Его пообещали отремонтировать и «обозначили» веточками



Жители села Максимиха в Баргузинском районе Бурятии пожаловались на открытый колодец, в который накануне чуть не провалились их гости. В это время уже была ночь. Сельчане поинтересовались, кто отвечает за состояние таких сооружений.



Председатель комитета имущественных отношений (КИО) районной администрации Михаил Стельмашенко сообщил, что в 2021 году муниципалитет заключил с одной из организаций концессионное соглашение на обслуживание инженерной инфраструктуры в Максимихе.



- В рамках этого соглашения предусмотрены мероприятия по восстановлению и содержанию колодцев. Работы расписаны на 10 лет, – цитируют его в группе «Баргузин-инфо.24/7». – Сейчас концессионер приобретает необходимые материалы. Часть колодцев отремонтируют в 2023 году.



На фото, опубликованном в районном чате, видно, что коллектор обозначили ветками деревьев. Судя по всему, это должно послужить для людей неким предостережением.



