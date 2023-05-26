Неходячий мужчина оказался брошен на произвол судьбы
Уполномоченный по правам человека в Бурятии Юлия Жамбалова рассказала о жителе Джидинского района, который нуждался в госпитализации и постоянном уходе. Как выяснилось, мужчина – одинокий инвалид. Он не может самостоятельно передвигаться из-за повреждения позвоночника. А ещё у него есть пролежневые раны.
Раньше за сельчанином ухаживала сестра, но у неё случился инфаркт. Женщину увезли в больницу. Других родственников у инвалида нет.
Омбудсмен обратилась к главному врачу Джидинской центральной районной больницы, и джидинца оперативно госпитализировали. Кроме того, в Минсоцзащиты РБ решили вопрос о помещении мужчины в соцучреждение, где он теперь находится под круглосуточным наблюдением.
В Бурятии спасли одинокого инвалида
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