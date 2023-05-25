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Вознесение Господне отметили в православных храмах Бурятии

Вознесение Господне отметили в православных храмах Бурятии
Общество,  Фото:пресс-служба Улан-Удэнской и Бурятской епархии
В Улан-Удэ праздничное всенощное бдение и божественную литургию возглавил митрополит Иосиф

25 мая, в сороковой день по Пасхе, во всех православных храмах Бурятии отметили великий двунадесятый праздник Вознесения Господня. В канун праздника митрополит Улан-Удэнский и Бурятский Иосиф совершил праздничное всенощное бдение с литией в Свято-Одигитриевском соборе Улан-Удэ.

В сам день празднования Вознесения Господня митрополит Иосиф совершил божественную литургию в Вознесенском храме Улан-Удэ.

- По окончании литургии было совершено славление праздника Вознесения Господня. Затем по случаю престольного праздника были возглашены уставные многолетия. Владыка митрополит обратился к прихожанам с архипастырским словом и поздравил каждого присутствующего с престольным праздником и Вознесением Господним, - сообщает пресс-служба Улан-Удэнской и Бурятской епархии.

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