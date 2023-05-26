Малыши до 2 лет посоревнуются в преодолении дистанции
1 июня в Закаменске состоится детский конкурс «Забег в ползунках – 2023». Участие в нём могут принять мальчики и девочки возрастом от 7 месяцев до 2 лет. Соревнования проведут в ФСК «Тамир».
В конкурсе оценивается самое быстрое преодоление ребёнком дистанции. По три призёра определят в возрастных категориях от 7 месяцев до 1 года и от 1 года до 2 лет. Также будут разыгрываться специальные номинации «Лучший костюм» и «Лучшая группа поддержки».
Заявки принимаются на электронную почту: [email protected], говорится в положении о соревнованиях.
Возрастное ограничение: 0+.
В Закаменске проползут «Забег в ползунках»
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