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В Иркутске соберутся спортивные «Звёзды на Байкале»

В Иркутске соберутся спортивные «Звёзды на Байкале»
Общество,  Фото:pixabay.com
В областной столице состоится турнир по художественной гимнастике памяти абсолютной чемпионки мира

В Иркутске, в спорткомплексе «Байкал-Арена» со 2 по 3 июня будет проходить открытый областной турнир по художественной гимнастике «Звёзды на Байкале» памяти знаменитой спортсменки, абсолютной чемпионки мира Оксаны Костиной. Участие в соревнованиях планируют принять 250 гимнасток из Санкт-Петербурга, Иркутска, Ангарска, Якутска и других городов.

Соревнования будут проходить в индивидуальной программе и в групповых упражнениях. За медали будут бороться самые юные начинающие гимнастки и опытные спортсменки. Главный судья турнира – заслуженный тренер СССР и России, тренер Оксаны Костиной, спортивный судья всероссийской категории Ольга Буянова.

- Мы провели большую работу по организации турнира памяти Оксаны Костиной, который также посвящён 10-летию областной спортивной школы по художественной гимнастике Ольги Буяновой и Дню города. Для нас это важные наработки, которые необходимы для дальнейшего проведения в Иркутске этого турнира в статусе всероссийских соревнований, - рассказала Ольга Буянова. – К юбилейной дате мы подготовили фильм об Оксане Костиной и других воспитанницах нашей школы. На турнир планирует приехать наша воспитанница – серебряный призёр Олимпийских игр 2012 года, четырёхкратная чемпионка мира Дарья Дмитриева.

2 июня пройдут соревнования в индивидуальной программе и групповых упражнениях. В этот же день в 14:00 часов состоится торжественное открытие турнира. 3 июня продолжатся соревнования в индивидуальной программе и групповых упражнениях. Об этом сообщает пресс-служба министерства спорта Иркутской области.

Справка

Оксана Костина – заслуженный мастер спорта СССР (1991), абсолютная чемпионка мира 1992 года в Брюсселе, неоднократная чемпионка мира и Европы в командном зачёте и в отдельных видах многоборья. На чемпионатах мира и Европы спортсменка завоевала 14 медалей, из них девять золотых наград. Оксана Костина погибла в автокатастрофе 11 февраля 1993 года недалеко от аэропорта Домодедово в Москве.

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Иркутск художественная гимнастика турнир спорт

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