Деревянный мост через Кяхтинку заменят железобетонным
В Бурятии рассказали, каким будет новый мост через Кяхтинку. Планируемый автомобильный мост по улице Банзарова в Кяхте будет альтернативой старому деревянному, который признали аварийным. Проектировщики предложили выполнить опоры в виде монолитных железобетонных фундаментов, опирающихся на забивные сваи. На фундаменты предлагается установить металлические арочные конструкции для пропуска воды и организации по ним проезда автомобилей и прохода людей.
Новый мост начали проектировать в 2022 году. Учитывая тот факт, что износ старого транспортного перехода составляет 80%, специалисты приняли решение демонтировать его и заменить все его конструкции. Новый мост будет железобетонным, двухпролётным арочным. На нём устроят две полосы для движения – по одной в каждом направлении, два тротуара и освещение. Длина моста составит 27,7 м, ширина – 13,2 м.
Вместе с мостом будут отремонтированы прилегающие участки дороги. Стоимость проекта составит 71 млн рублей, сообщает пресс-служба администрации Кяхтинского района.
Подрядчик, который будет вести строительство, уже определен. В настоящее время идут подготовительные работы.
- Завершить работы планировалось в конце 2024 года. Однако, из дорожного фонда Бурятии будут выделены дополнительные средства для того, чтобы максимально ускорить работы по капитальному ремонту моста по улице Банзарова в Кяхте, - отметил Александр Гоге, министр по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Бурятии.
И.о. главы Кяхтинского района Евгений Цыренов уточнил, что капитальный ремонт моста по улице Банзарова планируется завершить в этом году.
В Кяхте построят новый автомобильный мост
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